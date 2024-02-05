Bulut’tan Faaliyet İllerine Göre İhracat İstatistikleri değerlendirmesi

2024 yılı Ocak ayına dair Faaliyet İllerine Göre İhracat İstatistikleri açıklandı. Kocaeli’nin listedeki durumunu açıklayarak değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, “İlimiz, yüzde 5,7’lik artışla, 2 milyar 504 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiş, İstanbul’un ardından ikinci sırada yer almıştır. Türkiye toplam Ocak ayı ihracatının yüzde 12,5’i Kocaeli’den gerçekleşmiştir.

MOTORLU KARA TAŞITLARI LİSTEBAŞI

İlimizden en fazla ihracatı 911 milyon 39 bin dolar ile motorlu kara taşıtları faslı yapmış olup, bu faslı sırasıyla 283 milyon 932 bin dolar ile mineral yakıtlar, mineral yağlar, 171 milyon 152 bin dolar ile elektrikli makina ve cihazlar faslı takip etmiştir. Kocaeli, en fazla ihracatı İngiltere ile yapmış olup, akabinde Almanya ve İtalya gelmektedir.

YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Üretimin merkezi Kocaeli’den Ocak ayında da ciddi oranda ihracat gerçekleştirilmiştir. Kocaeli Ticaret Odası olarak ihracatçı sayımız ve kg başına ihracat oranlarımızın artırılmasına yönelik çalışmalara öncülük etmeye devam ediyoruz. Bununla birlikte ihracatçılar için finansman ihtiyacının arttığı bir dönemde enflasyonla mücadele kapsamında kaynaklara ulaşımın zor olacağını ve işletmelerimizin ciddi sıkıntılar yaşayabileceğini bekliyoruz. Sunulacak olan kısıtlı finansmanın çok büyük bölümünün de yeşil ve dijital dönüşüm odaklı projelere aktarılacağını öngörmekteyiz. İşletmelerimizin mutlaka bu alanlara yönelmesi ve yatırımlarını buna göre planlaması gerekmektedir” dedi.

Kaynak: BÜLTEN