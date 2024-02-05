05 Şub 2024 - 16:50 - Gündem

Hürriyet ile sabah sohbeti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sabahın ilk ışyıklarında yine emekçilerle buluştu. Bekirdere ve Üçyol’da işe gitmek için servis bekleyen emekçilerle sohbet edep Hürriyet, her hafta olduğu gibi başırılı bir shafta dileklerini iletti.