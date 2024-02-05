Muhtar adayından şiirli propaganda

Osman Nuri Koçak, mahallede seçim çalışmalarını sürdürürken, yaptığı konuşmalara uzman olduğu şiirler de ekleyerek daha sanatsal bir katkı sağlıyor.
‘ Hizmet İçin Geliyoruz’ diye şiir yazan ve gittiği yerlerde bu şiiri okuyan Halk Şairi ve İbn-i Sina Mahallesi Muhtar Adayı Osman Nuri Koçak, yazdığı şiirlerle seçmenlerine hitap ediyor; onları şiirleriyle etkilemeye çalışıyor. Gittiği her yerde büyük ilgi gören Halk Şairi Osman Nuri Koçak, seçim çalışmaları boyunca şiir yazmaya, şiirlerle vatandaşlara seslenmeye devam edeceğini söyledi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
. - Muhtarlık maaşı olmasa kimse aday olmaz
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.