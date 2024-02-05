Muhtar adayından şiirli propaganda

Osman Nuri Koçak, mahallede seçim çalışmalarını sürdürürken, yaptığı konuşmalara uzman olduğu şiirler de ekleyerek daha sanatsal bir katkı sağlıyor.

‘ Hizmet İçin Geliyoruz’ diye şiir yazan ve gittiği yerlerde bu şiiri okuyan Halk Şairi ve İbn-i Sina Mahallesi Muhtar Adayı Osman Nuri Koçak, yazdığı şiirlerle seçmenlerine hitap ediyor; onları şiirleriyle etkilemeye çalışıyor. Gittiği her yerde büyük ilgi gören Halk Şairi Osman Nuri Koçak, seçim çalışmaları boyunca şiir yazmaya, şiirlerle vatandaşlara seslenmeye devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi