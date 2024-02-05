Nail Çiler depremde kaybolanlar için araştırma komisyonu kurulmasını talep etti

YAKINLARINA ULAŞAMADIKLARINI BİLDİRMİŞLER
CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, önergesinde şu ifadelere yer verdi: “Arama kurtarma çalışmalarında enkazdan sağ çıkartılan vatandaşlarımızın hangi hastanede ve hangi ilde olduğuna dair bilgilendirme yapılamamıştır. Kimi zaman aile üyeleri birbirlerinden haber alamamışlardır. Enkazda kayıplarının olduğunu söyleyen aileler buna rağmen enkaz kaldırma çalışmaları yapıldığını dile getirmişlerdir. Depremzede vatandaşlar enkazdan kurtarılan yakınlarına ulaşamadıklarına dair bildirimlerde bulunmuşlar, yardım talep etmişlerdir.
ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMASI ELZEMDİR
Depremin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen hala birçok aile kayıp yakınlarının akıbetini bilmemektedir. Deprem bölgesinde vatandaşlarımız yaşamsal ihtiyaçlarını tam olarak giderememekteyken, sel, baskın gibi hava olaylarına savunmasız yaşamaya devam ederken diğer yandan aile fertlerinden ve yakınlarından haber alamıyor olmaları psikolojik olarak geri dönülemez yıkımlara yol açmaktadır. Depremzede vatandaşlarımızın kayıplarının akıbeti hakkında araştırma komisyonu kurulması elzemdir.
DEPREM GERÇEĞİNE HAZIR OLMALIYIZ
Deprem gerçeğini göz önüne aldığımızda öncelikli olarak yapılması gereken depreme dayanıklı konut stokları üretmek ve mevcut konutları depreme dayanıklı hale getirmek olmalıdır. Deprem gerçeğine karşı hazırlıklı olmalıyız. Yaşanması muhtemel olan Marmara Depremi öncesinde depreme hazır kentler oluşturmak birinci önceliğimiz olmalıdır. 6 Şubat tarihinde yaşadığımız felakette 11 ilimiz depremlerden etkilendi. Binlerce vatandaşımızı yitirdik. Bu felaketler bize ders olmalı ve kentlerimizi depreme hazırlamalıyız.”
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.