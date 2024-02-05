Nail Çiler depremde kaybolanlar için araştırma komisyonu kurulmasını talep etti

YAKINLARINA ULAŞAMADIKLARINI BİLDİRMİŞLER

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, önergesinde şu ifadelere yer verdi: “Arama kurtarma çalışmalarında enkazdan sağ çıkartılan vatandaşlarımızın hangi hastanede ve hangi ilde olduğuna dair bilgilendirme yapılamamıştır. Kimi zaman aile üyeleri birbirlerinden haber alamamışlardır. Enkazda kayıplarının olduğunu söyleyen aileler buna rağmen enkaz kaldırma çalışmaları yapıldığını dile getirmişlerdir. Depremzede vatandaşlar enkazdan kurtarılan yakınlarına ulaşamadıklarına dair bildirimlerde bulunmuşlar, yardım talep etmişlerdir.

ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMASI ELZEMDİR

Depremin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen hala birçok aile kayıp yakınlarının akıbetini bilmemektedir. Deprem bölgesinde vatandaşlarımız yaşamsal ihtiyaçlarını tam olarak giderememekteyken, sel, baskın gibi hava olaylarına savunmasız yaşamaya devam ederken diğer yandan aile fertlerinden ve yakınlarından haber alamıyor olmaları psikolojik olarak geri dönülemez yıkımlara yol açmaktadır. Depremzede vatandaşlarımızın kayıplarının akıbeti hakkında araştırma komisyonu kurulması elzemdir.

DEPREM GERÇEĞİNE HAZIR OLMALIYIZ

Deprem gerçeğini göz önüne aldığımızda öncelikli olarak yapılması gereken depreme dayanıklı konut stokları üretmek ve mevcut konutları depreme dayanıklı hale getirmek olmalıdır. Deprem gerçeğine karşı hazırlıklı olmalıyız. Yaşanması muhtemel olan Marmara Depremi öncesinde depreme hazır kentler oluşturmak birinci önceliğimiz olmalıdır. 6 Şubat tarihinde yaşadığımız felakette 11 ilimiz depremlerden etkilendi. Binlerce vatandaşımızı yitirdik. Bu felaketler bize ders olmalı ve kentlerimizi depreme hazırlamalıyız.”