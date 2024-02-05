Oğuz: İddialar doğru değil

ATAMA SONRASI GEÇİŞLER ARTTI

İYİ Parti Körfez Kurucu İlçe Teşkilatı Hukuk ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı olan ve 2019 Yerel Seçimleri’nde İYİ Parti Körfez Belediye Meclis Üyeliği’ne seçilen Ender Oğuz, 5 Aralık 2023 tarihinde İYİ Parti’den ayrıldığını açıklamıştı. Kısa bir süre sonra Zafer Partisi’ne geçen Ender Oğuz, 14 Aralık 2023’te Kocaeli İl Başkanı olarak atandı. Yapılan atama sonrası Zafer Partisi’nin Kocaeli’deki teşkilatlanma süreci hız kazanırken partiye yeni isimler katıldı. Katılan isimler büyük oranda İYİ Parti’den istifalarla oldu.

ESKİ İYİ PARTİLİ İSİMLER ADAY OLARAK AÇIKLANDI

Ender Oğuz’un, Zafer Partisi İl Başkanı olarak atanmasının ardından İYİ Parti Körfez İlçe Teşkilatı Kurucu Üyeleri’nin de aralarında bulunduğu 95 kişi, İYİ Parti Kadın Kolları Üyeleri, İYİ Parti Körfez İlçe Başkan Yardımcıları Feriha Nurlu ve Sevda Çon ile birlikte 22 kişi Zafer Partisi’ne geçti. Devamında belediye başkan adaylarını da açıklayan Zafer Partisi, 2023 Genel Seçimleri’nde İYİ Parti Kocaeli 7’nci Sıra Milletvekili Adayı olan Abdülkadir Erbağcı ile İYİ Parti’de milletvekili aday adaylığı başvurusu yapmış Koray Topçu’yu belediye başkan adayı olarak açıkladı. Son olarak partiye İYİ Parti Körfez Belediye Başkan Aday Adayı Doğukan Koyuncuoğlu da geçiş yaptı.

BAŞKAN YALANLADI, ESKİ İYİ PARTİLİLER DOĞRULADI

Bu yaşananlar bazı iddiaları da beraberinde getirdi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve İl Başkanı Ender Oğuz’un İYİ Partili isimleri arayarak Zafer Partisi’ne davet ettiği, Özdağ’ın milletvekili adayı gösterilmiş isimleri de aradığı iddiaları gündeme geldi. Söz konusu iddiaları sorduğumuz İl Başkanı Ender Oğuz, iddiaların gerçek olmadığını söyledi ve partiye ilginin fazla olmasıyla resmi üyelik için birçok ismin Yargıtay’dan onay beklediğini belirtti. Oğuz iddialara bu şekilde yanıt verirken partiye katılan eski İYİ Partili isimler ise il başkanı tarafından aranarak partiye davet edildiklerine yönelik söylemlerde bulundu.