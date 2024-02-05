Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
05 Şub 2024 - 16:56- Siyaset G:

Oğuz: İddialar doğru değil

ABONE OL Google News Sayfamız

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve İl Başkanı Ender Oğuz’un, İYİ Parti’den isimleri arayarak partiye davet ettiği iddia edildi. Konuyu sorduğumuz Zafer Partisi İl Başkanı Ender Oğuz, iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Oğuz: İddialar doğru değil mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ATAMA SONRASI GEÇİŞLER ARTTI

İYİ Parti Körfez Kurucu İlçe Teşkilatı Hukuk ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı olan ve 2019 Yerel Seçimleri’nde İYİ Parti Körfez Belediye Meclis Üyeliği’ne seçilen Ender Oğuz, 5 Aralık 2023 tarihinde İYİ Parti’den ayrıldığını açıklamıştı. Kısa bir süre sonra Zafer Partisi’ne geçen Ender Oğuz, 14 Aralık 2023’te Kocaeli İl Başkanı olarak atandı. Yapılan atama sonrası Zafer Partisi’nin Kocaeli’deki teşkilatlanma süreci hız kazanırken partiye yeni isimler katıldı. Katılan isimler büyük oranda İYİ Parti’den istifalarla oldu.

ESKİ İYİ PARTİLİ İSİMLER ADAY OLARAK AÇIKLANDI

Ender Oğuz’un, Zafer Partisi İl Başkanı olarak atanmasının ardından İYİ Parti Körfez İlçe Teşkilatı Kurucu Üyeleri’nin de aralarında bulunduğu 95 kişi, İYİ Parti Kadın Kolları Üyeleri, İYİ Parti Körfez İlçe Başkan Yardımcıları Feriha Nurlu ve Sevda Çon ile birlikte 22 kişi Zafer Partisi’ne geçti. Devamında belediye başkan adaylarını da açıklayan Zafer Partisi, 2023 Genel Seçimleri’nde İYİ Parti Kocaeli 7’nci Sıra Milletvekili Adayı olan Abdülkadir Erbağcı ile İYİ Parti’de milletvekili aday adaylığı başvurusu yapmış Koray Topçu’yu belediye başkan adayı olarak açıkladı. Son olarak partiye İYİ Parti Körfez Belediye Başkan Aday Adayı Doğukan Koyuncuoğlu da geçiş yaptı.

BAŞKAN YALANLADI, ESKİ İYİ PARTİLİLER DOĞRULADI

Bu yaşananlar bazı iddiaları da beraberinde getirdi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve İl Başkanı Ender Oğuz’un İYİ Partili isimleri arayarak Zafer Partisi’ne davet ettiği, Özdağ’ın milletvekili adayı gösterilmiş isimleri de aradığı iddiaları gündeme geldi. Söz konusu iddiaları sorduğumuz İl Başkanı Ender Oğuz, iddiaların gerçek olmadığını söyledi ve partiye ilginin fazla olmasıyla resmi üyelik için birçok ismin Yargıtay’dan onay beklediğini belirtti. Oğuz iddialara bu şekilde yanıt verirken partiye katılan eski İYİ Partili isimler ise il başkanı tarafından aranarak partiye davet edildiklerine yönelik söylemlerde bulundu.

# Kocaeli, yeni, aday, ilçe, parti, başkan, Körfez, yargıtay

05 Şub 2024 - 16:56 - Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.325.943 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

AYSEL GRUP ELEMANLAR ARIYOR

ELEMANLAR ARANIYOR Askerlik ile ilişiği olmayan; 18-45 yaş arası, emeklilerde 50 yaş sınırlı, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *LODER OPERATÖ...

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİSi ARANIYOR

Lokantamızda çalışacak, *KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİS veya GIDA MÜHENDİSİ alınacaktır. Tel:0532 773 33 90

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

BERİL TEKNİK ELEMAN ARIYOR

İNOKSAN  ENDÜSTRİYEL MUTFAK yetkili servisi olan firmamızda. (BERİL TEKNİK) çalışmak üzere; *Elektrik, elektronik, doğalgaz, soğutma, elektrikli  ev...

DORUK MASAJ PERSONEL ARIYOR

İzmit Doruk Masaj Salonuna lise mezunu *Bayan TEMİZLİK ELEMANI, *MASÖZ ve *SEKRETER aranıyor. Tel: 0534 442 80 33

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

CHP Gebze’de tek aday adayı Tatoğlu: Aday dayatmaları sonuç vermez mask
CHP Gebze’de tek aday adayı Tatoğlu: Aday dayatmaları sonuç vermez
CHP’de gözler bu hafta Parti Meclisi'nde olacak mask
CHP’de gözler bu hafta Parti Meclisi'nde olacak
Oğuz: İddialar doğru değil mask
Oğuz: İddialar doğru değil
Mustafa Can: Bizler sadece rakibiz mask
Mustafa Can: Bizler sadece rakibiz
Nail Çiler depremde kaybolanlar için araştırma komisyonu kurulmasını talep etti mask
Nail Çiler depremde kaybolanlar için araştırma komisyonu kurulmasını talep etti
CHP’nin tek büyükşehir aday adayı Gençtürk: “Kaybederseniz gözüme gözükmeyin” mask
CHP’nin tek büyükşehir aday adayı Gençtürk: “Kaybederseniz gözüme gözükmeyin”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL