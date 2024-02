Mustafa Can: Bizler sadece rakibiz

BÜTÜN ADAYLARA BAŞARILAR DİLİYORUM

Bağımsız İzmit Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Can, kendisi gibi İzmit Belediyesi Başkan Adayı olan diğer isimlere seslendi. Seçim sürecinde bütün adaylara başarılar dileyen Mustafa Can rakiplerini seslendiği açıklamasında “31 Martta yapılacak Mahalli idareler Seçimi’nde siyasi partilerin adayları netleşmeye başladı. Ben İzmit belediyesi Bağımsız Başkan adayı Mustafa Can Olarak bütün adaylara başarılar diliyorum.

HEPİMİZİN AMACI KENTE HİZMET ETMEK

Unutulmamalı bizler sadece rakibiz, birbirimizin hasmı ve ya düşmanı değiliz hepimizin ortak amacı bu kente hizmet etmek. Seçimler bitecek ve biz bu kente yaşayacak, siyaset yapmaya devam edeceğiz. Bu sebeple seçim sürecinde her türlü siyasi nezaket ve insan ilişkilerimize özen gösterelim ben buna en üst seviyede uymaya çalışacağım. Tekrar bütün adaylara başarılar diliyorum. Hak eden kazansın” ifadelerini kullandı.