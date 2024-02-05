Kandıra’da eski başkan Kan, bağımsız aday oldu

AK PARTİLİ ESKİ BAŞKAN
2009-2-14 yılları arasında AK Parti’den Kandıra Belediye Başkanlığı görevini yürüten Cengiz Kan, bağımsız aday olduğunu açıkladı. Kan, ilk olarak kararını kendi aile çevresi ile paylaştı, ardından kararını sosyal medya hesabından açıkladı.
Cengiz Kan, Kandıra Belediyesi için bağımsız belediye başkan adaylığı kararını sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:
“-Sevgili Kandıralı hemşerilerim sizlerin teveccühü ile Kandıra Bağımsız Belediye Başkan Adayı olarak adaylığımı ilan ediyor, bu hizmet yolunda sizlerin desteğinizi bekliyorum. Saygılarımı sunarım. Allah yar ve yardımcımız olsun”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.