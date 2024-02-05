Dr. Işık: Kanserde erken teşhis tedavinin başarısı için çok önemli

Kanserin nedenlerini sıralayan Dr. Ulaş Işık “Tütün ve tütün ürünleri, bazı virüsler (hbv, hcv, hpv, ebv, h.pylori) , kimyasal maddeler:asbest, radon, aesenik, benzen, tütsülenmiş gıdalar, aflatoksin) ,güneş ışığı , obezite, kötü beslenme ve alkol kullanımı gibi örnekleri kanser nedenleri olarak sıralayabiliriz” dedi.

KANSER TARAMANIZI YAPTIRIN

Kanserde erken teşhisin tedavi başarısı açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Dr. Işık, bu nedenle basit bir yöntem olan kanser tarama programlarının önemine dikkat çekti.

Uz. Dr. Ulaş Işık, erken tanı için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

Meme Kanseri: Meme muayenesi, mamografi ve meme ultrasonu çektirmek.

Kolon (Barsak) Kanseri: Kolonoskopi ve dışkıda kan testi vermek.

Prostat Kanseri: Rektal muayene, Psa düzeyine bakılması.

Akciğer Kanseri: Düşük dozlu akciğer tomografisi çektirmek.

Mide Kanseri: Mide endoskopisi yaptırmak.

Cilt Kanseri: Detaylı cilt muayenesi yaptırmak.

Kaynak: Haber Merkezi