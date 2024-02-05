Dr. Işık: Kanserde erken teşhis tedavinin başarısı için çok önemli

Kanserin nedenlerini sıralayan Dr. Ulaş Işık “Tütün ve tütün ürünleri, bazı virüsler (hbv, hcv, hpv, ebv, h.pylori) , kimyasal maddeler:asbest, radon, aesenik, benzen, tütsülenmiş gıdalar, aflatoksin) ,güneş ışığı , obezite, kötü beslenme ve alkol kullanımı gibi örnekleri kanser nedenleri olarak sıralayabiliriz” dedi.
KANSER TARAMANIZI YAPTIRIN
Kanserde erken teşhisin tedavi başarısı açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Dr. Işık, bu nedenle basit bir yöntem olan kanser tarama programlarının önemine dikkat çekti.
Uz. Dr. Ulaş Işık, erken tanı için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:
Meme Kanseri: Meme muayenesi, mamografi ve meme ultrasonu çektirmek.
Kolon (Barsak) Kanseri: Kolonoskopi ve dışkıda kan testi vermek.
Prostat Kanseri: Rektal muayene, Psa düzeyine bakılması.
Akciğer Kanseri: Düşük dozlu akciğer tomografisi çektirmek.
Mide Kanseri: Mide endoskopisi yaptırmak.
Cilt Kanseri: Detaylı cilt muayenesi yaptırmak.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.