KOÜ’de yeni hedef: Kurumsal akreditasyonu almak

Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde Kalite Koordinasyon Birimi tarafından düzenlenen eğitim toplantısına; Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Prof. Dr. Elif Öğüt, Prof. Dr. Mehmet Yıldırım yanı sıra birimlerdeki kalite elçileri ve birim kalite komisyonu üyeleri katıldı.





Eğitimde ilk olarak Kalite Koordinasyon Birimi Yöneticisi Prof. Dr. Adalet Zeren birim içi değerlendirme raporlarının nasıl hazırlanacağı ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Kurum içi değerlendirme raporlarının her yıl YÖKAK’a bildirilmesinin zorunlu olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Zeren, hazırlanacak rapor ile ilgili beklentilerini ve isteklerini aktardı. Birim Yönetici Yardımcısı Volkan Kaya ise birim içi değerlendirme raporunun hazırlanması konusunda sisteme giriş ile ilgili bilgilendirmede bulundu.



Kalite süreci konusunu Kocaeli Üniversitesi olarak çok önemsediğimizi belirten Rektörümüz Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ise, “Bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde bu yıl bazı gelişmeler yaşadık. Bu yıl motor teknolojileri alanında uzmanlaşan üniversite seçilmemiz yanı sıra aday araştırma üniversitesi olarak duyurulduk. Bu kadar genç bir üniversite olmamıza rağmen böyle başarılar yakalamış olmamız çok önemli. Çünkü yarıştığımız üniversiteler hep köklü üniversitelerden oluşuyor.” dedi.



Kocaeli Üniversitesi’nin 2024-2028 Stratejik Planı’nın tamamlandığını da söyleyen Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, kalite sürecinin sürekli geliştirilmesi gerektiğine, bu gelişimin Kocaeli Üniversitesi’nin araştırma üniversitesi olmasına da katkı sağlayacağına vurgu yaptı. Marmara Kariyer Fuarı’na da değinen Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, eğitime katılan kalite elçilerinden bire bir katkı vermelerini istedi.



Kocaeli Üniversitesi’nin yeni hedefini de açıklayan Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “Bu yıl KAP (Kalite Akreditasyon Programı)’a başvuracağız. Kurumsal akreditasyonu almak istiyoruz.” açıklamasında bulundu.

Kaynak: BÜLTEN