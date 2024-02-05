Çiftçi’den Miraç Kandili mesajı

Başkan Çiftçi, Çayırovalıların Miraç Kandili’ni tebrik etti. Yayımladığı mesajla ilçe sakinlerinin bu mübarek olmasını dileyen Çiftçi, “Cenab-ı Allah’tan Miraç Kandili’nin ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara, güzelliklere ve berekete vesile olmasını niyaz ediyoruz. Miraç gecesi zihinlerimizde berraklığa, kalplerimizde ferahlığa, hayatımızda huzura vesile olsun. Miraç bir yükseliştir, bir hedeftir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (S.A.V) Peygamberimizin miraca çıkmasıyla bize verilen müjdeye nail olan bu mübarek gecede dualarımızı eksik etmeyelim. Çayırovalı hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili mübarek olsun” dedi.

ÇAYIROVA’DA MİRAÇ KANDİLİ PROGRAMI

Ayrıca Çayırova Belediyesi ve Çayırova İlçe Müftülüğü, Miraç Kandili’ne özel bir program düzenleyecek. 6 Şubat Salı günü saat 19.30’da Hacı Perihan Kayar Camii’nde gerçekleştirilecek lokma ikramı eşliğinde gerçekleştirilecek kandil programında Çayırovalılar, Miraç Gecesi’ni hep birlikte idrak edecek. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, tüm Çayırovalıları Hacı Perihan Kayar Camii’nde gerçekleştirilecek kandil programına davet etti.

Kaynak: Bülten