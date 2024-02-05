CHP Gebze’de tek aday adayı Tatoğlu: Aday dayatmaları sonuç vermez

CHP GEBZE’DE ADAYINI BELİRLEMEDİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nde yerel seçimler için aday belirleme çalışmaları devam ederken Gebze adayı hala belirlenmedi. Yaklaşık 2 hafta önce Milletvekili Nail Çiler, Gebze Belediye Başkan adayı gösterilmiş fakat Çiler sağlık sorunları sebebiyle adaylıktan çekilmişti. Gebze adayının 8 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek Parti Meclisi toplantısında belirlenmesi bekleniyor. Mustafa Anaç ve Ensar Öğüt isimleri öne çıkarken aday adaylığı başvurusunda bulunan tek isim olan Tatoğlu sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

ADAY DAYATMA ÇABALARI SONUÇ VERMEZ

Tatoğlu, süreçle ilgili olarak, “Hiç kimse kendini halkın üzerinde görmesin. Dışarıdan aday dayatma çalışmaları sonuç vermez. CHP’nin Gebze’de adayı vardır. CHP’nin il ve ilçe yönetimi başta olmak üzere geçmiş yıllarda görev almış, hizmet etmiş bütün yol arkadaşlarımı göreve çağırıyorum. Elinizi taşın altına koyun. İçeride başka dışarıda başka söylemleri bir tarafa bırakarak partimizin adaylarına sahip çıkmaya çalışıyorum. Yeni bir bakış, yeni bir anlayış harmanlanmış. 100’e yakın projeyle Gebze’ye hizmet sunmak için görev bekliyoruz. Bir kişi gelecek, her şey değişecek. Her şey Gebze için.” diye konuştu.