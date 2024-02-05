Darıca 11 maç sonra kazandı

Lige 4’üncü teknik adamınla devam eden Sarı-Yeşilli ekip, pazar günü deplasmanda 1922 Konyaspor ile karşılaştı. Temsilcimiz, rakibini 1-0 yendi, 11 maç aradan sonra 3 puan aldı.
EN SON 7.HAFTADA SİVAS 4 EYLÜL’Ü YENMİŞTİ
Bu sezon çok büyük sıkıntı yaşayan, ligin ilk yarısındaki kadrosunu tutamayan Darıca GB, lige de genç oyuncularla devam etmek zorunda kaldı. Ligde ilk iki maçında Kütahyaspor ve Silivrispor’a mağlup olan Darıca GB, pazar günü düşme hattındaki 1922 Konyaspor’a konuk oldu. Rakibini 33.dakikada Faik Kartal Duran’ın attığı golle 1-0 yenen, uzun bir aradan sonra 3 puan sevinci yaşadı.
BU HAFTA BAYBURT GELİYOR
Sarı-Yeşilli ekip, ligde en son 7.hafta sahasında Sivas 4 Eylül’ü 3-1 mağlup etmişti. Temsilcimiz, 11 hafta maç sonra 3 puan sevinci yaşadı. Darıca GB, bu galibiyetle puanını 15’e çıkardı. Temsilcimizin, düşme hattıyla arasında 6 puan fark var. Sarı-Yeşilli ekip, bu hafta da evinde düşme hattında bulunan bir diğer takımlardan Bayburt’u konuk edecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.