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Derincespor’a Uşakspor morali

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2.Lig’de alt sıralardan kurtulmak isteyen Derincespor, pazar günü deplasmanda ligden düşmesine kesin gözle bakılan Uşakspor deplasmanındaydı.

Kenan Meriç
Kenan Meriç Tüm Haberleri
Derincespor’a Uşakspor morali mask
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Sarı-Lacivertli ekip, zayıf rakibi karşısında 7-1 galip geldi, çok büyük moral kazandı. Temsilcimiz, bu haftayı bay geçecek, 18 Şubat’ta Derince’de Amedspor’u konuk edecek.

İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİ

Derincespor maça Eray Birniçan, Hüseyin Karabey, Alpay Çelebi (Furkan Şeker), Volkan Altınsoy, Cahberk Ömer, Alperen Pak, Ömer Faruk Çalışkan (Ünal Durmuş) Erdi Can Şehit, Okan Baydemir (Hamza Ok), Taha Aydınlı ve Berat Ali Genç (Ege Özkayımoğlu) on biri ile çıktı. Maça çok hızlı başlayan Derincespor, 12.dakikada Taha Aydınlı ve 37’de Halil Ergün’ün kendi kalesine attığı gollerle 2-0 öne geçti. İlk yarının son 5 dakikasında Okan Baydemir, Ömer Faruk Çalışkan, Berat Ali Genç ve Erdi Can Şehit’in golleriyle skoru 6-0’a getirdi, ilk yarı da bu skorla tamamlandı.

RAKİPLERİYLE PUAN FARKINI AZALTTI

 İkinci yarının hemen başında ev sahibi Uşakspor, 47’de Mahmut Yiğit ile bir gol buldu, skor 6-1 oldu. Maçın son bölümlerinde Ege Özkayımoğlu, Derincespor’da ilk golüne imza attı, maçı da temsilcimiz tarihi bir skorla 7-1 kazandı. Sarı-Lacivertli ekip, bu galibiyetle düşme hattının üzeri ile puan farkını da 1’e indirdi. Derincespor 22 puanla 16. sırada yer alıyor. Hemen üzerinde 23 puanlı Sarıyer ve 24 puanlı Fethiyespor var.

 

 

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A

Y

P

1.IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ

23

15

6

2

37

13

51

2.GMG KASTAMONUSPOR

22

14

5

3

39

19

47

3.AMED SPORTİF FAALİYETLER

23

13

8

2

36

17

47

4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR

23

12

6

5

35

20

42

5.ISPARTA 32 SPOR

23

14

0

9

31

26

42

6.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ

23

11

6

6

36

30

39

7.İSKENDERUNSPOR A.Ş.

22

12

2

8

42

30

38

8.SOMASPOR

23

10

6

7

28

25

36

9.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ

23

8

7

8

24

25

31

10.İNEGÖLSPOR

22

8

6

8

31

29

30

11.AKSARAY BELEDİYE SPOR

23

7

7

9

18

19

28

12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR

23

7

4

12

14

24

25

13.DÜZCE CAM DÜZCESPOR

23

6

7

10

29

42

25

14.FETHİYESPOR

22

5

9

8

26

31

24

15.SARIYER

23

6

5

12

31

38

23

16.BELEDİYE DERİNCESPOR

23

5

7

11

21

24

22

17.DENİZLİSPOR

23

5

6

12

23

33

21

18.ARNAVUTKÖY BLD.

23

3

9

11

24

33

18

19.UŞAK SPOR A.Ş.

22

1

2

19

10

57

5

 

# VAR, Derince, ev sahibi

05 Şub 2024 - 18:03 - Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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