Derincespor’a Uşakspor morali

Sarı-Lacivertli ekip, zayıf rakibi karşısında 7-1 galip geldi, çok büyük moral kazandı. Temsilcimiz, bu haftayı bay geçecek, 18 Şubat’ta Derince’de Amedspor’u konuk edecek.
İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİ
Derincespor maça Eray Birniçan, Hüseyin Karabey, Alpay Çelebi (Furkan Şeker), Volkan Altınsoy, Cahberk Ömer, Alperen Pak, Ömer Faruk Çalışkan (Ünal Durmuş) Erdi Can Şehit, Okan Baydemir (Hamza Ok), Taha Aydınlı ve Berat Ali Genç (Ege Özkayımoğlu) on biri ile çıktı. Maça çok hızlı başlayan Derincespor, 12.dakikada Taha Aydınlı ve 37’de Halil Ergün’ün kendi kalesine attığı gollerle 2-0 öne geçti. İlk yarının son 5 dakikasında Okan Baydemir, Ömer Faruk Çalışkan, Berat Ali Genç ve Erdi Can Şehit’in golleriyle skoru 6-0’a getirdi, ilk yarı da bu skorla tamamlandı.
RAKİPLERİYLE PUAN FARKINI AZALTTI
İkinci yarının hemen başında ev sahibi Uşakspor, 47’de Mahmut Yiğit ile bir gol buldu, skor 6-1 oldu. Maçın son bölümlerinde Ege Özkayımoğlu, Derincespor’da ilk golüne imza attı, maçı da temsilcimiz tarihi bir skorla 7-1 kazandı. Sarı-Lacivertli ekip, bu galibiyetle düşme hattının üzeri ile puan farkını da 1’e indirdi. Derincespor 22 puanla 16. sırada yer alıyor. Hemen üzerinde 23 puanlı Sarıyer ve 24 puanlı Fethiyespor var.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.