Deplasmanın lideriyiz

21 PUAN TOPLADIK
Trendyol 1.Lig’de Kocaelispor 21.haftanın ardından önemli bir unvanın sahibi oldu. Eyüpspor’un Giresun’da berabere kalmasıyla birlikte Yeşil-Siyahlı ekibimiz deplasman performansında ligin lideri konumuna geldi. 10 maçta 21 puan toplayan temsilcimiz Göztepe’nin 1, Eyüpspor’un 2 puan önünde zirvede yer aldı. Yeşil-Siyahlı ekibimiz ayrı zamanda dış sahada en çok maç kazanan takım unvanını da eline geçirdi. İzmir ekibi 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi, İstanbul ekibi ise 6 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi aldı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Korfezli Savaşçı - Taktik degisikligine niye gitmiyor .hoca kötü oynuyoruz diyor ama bir sonraki bir sonraki mactan sonrada aynisini soyluyor .
Ali Boyuneğmez - Bolusporu 2-1 yeneriz
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.