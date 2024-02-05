Gebzespor kaçıyor, Çorluspor kovalıyor

YUVACIKSPOR İLK YARI İYİ DAYANDI

Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda oynanan karşılaşmanın 11.dakikasında Mor Menekşeler İliyaz Işık’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Gebzespor maçın 45.dakikasında Adem Parlak ile bir gol daha buldu, soyunma odasına 2-0 önde gitti. Adem Parlak ile 64 ve 65.dakikalarda peş peşe iki gol daha bulan Gebzespor, farkı bir anda 4’e çıkardı. 74 ve 87.dakikalarda Berk Kulalı’nın golleriyle son bölüme 6 farklı üstünlükle giren Gebzespor’dan maçın skorunu tayin eden golü 90.dakikada Burak Baba attı, ev sahibi ekip sahadan 7-0 galibiyetle ayrıldı.

ÇORLU VE FERİKÖY DE KAZANDI

Genç oyuncularla ligde mücadele etmek zorunda kalan Yuvacıkspor, lider Gebzespor karşısına maçın ilk yarısında iyi mücadele etti, ikinci yarıda oyundan çabuk düştü. Gebzespor, bu galibiyetle puanını 40’a çıkardı. Mor-Beyazlı ekibin takipçilerinden Çorluspor, deplasmanda kentlisi Keşanspor’u 3-0 yendi. Feriköyspor da, sahasında Babaeskispor’u 6-1 mağlup etti. Bu hafta temsilcimiz Diliskelesispor ise haftayı bay geçti. Gölcükspor’un ilk iki maçını kazanmasıyla Diliskelesispor eskisi gibi il sıralamasında rahat değil. Mavi-Beyazlı ekip, bu hafta derbi maçta Gebzespor’u konut edecek.