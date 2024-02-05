Gölcükspor çok sevindi

DERBİYİ KAZANDI

Bu sezon şampiyonluk yarışından çok erken kopan Gölcükspor’un hedefi BAL’da kalıcı olmak, il sıralamasında avantaj sağlamak. Ligin ikinci yarısına teknik direktör değişikliği ile başlayan, takımın başına Ömer Faruk Uzuner’in getiren Gölcükspor, geçen hafta sahasında Taçspor’u yenerek çok önemli 3 puan almıştı.

ÇOK ÖNEMLİ ÜÇ PUAN

Gölcükspor, bu kez kent derbisinde karşılaştığı Kullarspor’u uzatmalarda attığı golle mağlup etti. Fatih Gümüşel’in attığı golle kazanan Gölcükspor, puanını 27’ye çıkardı, il sıralamasında çekiştiği Kullarspor’a 6 puan fark yaptı. Kırmızı-Siyahlı ekip, bu haftayı bay geçen 29 puanla 4.sırada bulunan Diliskelesispor ile de puan farkını 2’ye indirdi.