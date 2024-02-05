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05 Şub 2024 - 18:41- Siyaset G:

Aday gösterilmeyen başkanlardan ortak açıklama: Partimizin emrindeyiz

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AK Parti’de ikinci dönem için belediye başkan adayı gösterilmeyen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şair ve Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ile üç dönem kuralına takılan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, partilerinin emrinde olduklarını ve verilecek görevde davalarına sahip çıkacaklarını belirtti.

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İLK KEZ KONUŞTULAR

AK Parti’de 7 Ocak’ta Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın ikinci kez aday gösterilmesinin ardından 12 ilçenin belediye başkan adayları ise 2 Şubat Cuma akşamı açıklandı. İsmi duyurulan adaylar arasında 7 belediye başkanı yerini korurken 4 belediye başkanının yerine ise yeni isimler aday gösterildi. Yeniden aday gösterilmeyen Derince, Kandıra, Dilovası ve Karamürsel Belediye Başkanları gazetemize konuştu. Başkanlar, AK Parti davasına bağlılıklarına dikkat çekti.

DAVAYA İHANET ETMEYİZ

AK Parti’de bir dönem il başkanlığının ardından üç dönem milletvekilliği yapan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, şu anki görevi için ikinci kez aday gösterilmedi. AK Parti’de görev istenmez verilir diyen Aygün, “Geçtiğimiz dönem bana belediye başkan adaylığı görevi verildi, bu sefer de İbrahim Şirin’e verildi. Ben kendi dönemimde 49 proje vadettim ve 56 proje yaptım. 17 projem daha vardı. Bunları yapmak için aday oldum ama nasip değilmiş. Biz şahıslara kızıp davamıza ihanet etmeyiz. Davamız gereği neyse onu yapmaya devam edeceğiz” dedi.

ELİMDEN GELENİ MUTLAKA YAPARIM

Karamürsel’de 4 dönem belediye başkanlığı yapan ve 3 dönemini AK Parti’de tamamlayan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, 18 Ağustos 2010 yılında Doğru Yol Partisi’nden (DYP) AK Parti’ye geçti. AK Parti’de 3 dönem kuralına takılan Yıldırım, “31 Mart’a kadar Karamürsel Belediye Başkanıyım. 1 Nisan’dan sonra yolumuza devam edeceğiz. Ben AK Partiliyim, partimde kalmaya devam edeceğim. Seçimlerden sonra bana görev verilirse ve elimden gelirse mutlaka yaparım. Benim partime küskünlüğüm dargınlığım olmaz. Partimin vereceği görevi yapmaya hazırım” sözlerini kaydetti.

BUNDA DA BİR HAYIR VARDIR

AK Parti’de ikinci kez aday gösterilmeyen diğer bir isim ise Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan oldu. Turan, 4 dönem il başkanlığında görev yaptıktan sonra 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanı oldu. Aday gösterilmemesi ile ilgili soruya, “Yusuf’u kuyudan çıkartıp Mısır’a sultan yapan Yaradan’ımıza inanıyorum. O ne eylerse güzel eyler. Bunda da bir hayır vardır diyoruz” açıklamasında bulundu.

PARTİMİN YANINDAYIM

Dilovası’nda bir dönem belediye başkanlığı yapan Hamza Şayir ise yaptığı açıklamada, “Bu bir bayrak yarışıdır. Menfaat, makam ve mevki için bu işi yapmıyoruz. Biz ilk günden bu yana liderimizin etrafında kenetlendik ve verilen görevleri yerine getirdik. Büyüklerimiz bu dönem dinlenmemizi istedi, biz de dinleneceğiz. Seçimlerden sonra aileme ve işime daha fazla zaman ayırmayı planlıyorum. Bir daha belediye başkan adayı olmayacağım. Ama her zaman partimin yanında ve emrinde olacağım. Biz makam değil davamızın birer neferiyiz” ifadelerini paylaştı.

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05 Şub 2024 - 18:41 - Siyaset --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
04

Ahmet K. - Tabiki öyle diyecekler secimden sonra illaki onlara bir koltuk verilecektir. Şimdiye kadar hep böyle olmuştur..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Şubat 19:29
03

Her Yerde Ak Parti - işte chp ile ak partinin arasındaki fark chpde aday gösterilmeyenler kameralar karşısına geçip partilerini yerden yere vurup nasıl çıkarları elden gidince parti vefa hepsini yıkıp atarken ak partilililerde yine kendileri adaymışcasına gönülden partileri için olsada vatan millet için çalışıyorlar her zaman her yerde yine ak parti

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Şubat 19:18
01

Kenan - Başka yerlerden beklentileri kesilmesin diye yaptıkları açıklamalar bunlar belki başka bir kurumda yönetim kurulu üyeliği danışmanlık vs. yoksa çıkarları olmasa kılları kıpırdamaz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Şubat 19:11
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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