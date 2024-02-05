Kullarspor, kaleci Mertcan’ı geçemedi

KULLARSPOR TAKVİYELİ KADROSUYLA MAÇA ÇIKTI

İlk haftayı bay geçen Kullarspor, devre arasında kadrosuna takviye yaptı. Kırmızı-Siyahlı ekip, sahaya Metin Erol, Fatih Oruç, Erdem Korkmaz Güner, Serhat Gezginci, Kaan Karakuş, Selcan Pekkanlı, Emrullah Yıldırım, Ali Avcı, Şaban Uçar, Eren Kara ve Yiğit Kerem Armutlu ilk on biri ile çıktı. İlk on birde sol bek Kaan, orta sahada Selcan ve Emrullah Yıldırım, kanatta Eren Kara, forvette ise Yiğit Kerem Armutlu Kullarspor’un yeni transferlerdi.

GÖLCÜKSPOR’DA SERBAY YAĞIZ YOKTU

İlk maçında sahasında İstanbul Taçspor’u 2-0 yenen Gölcükspor, pazar günü il sıralamasını belirlemede çok büyük önem taşıyacak maçta Kullarspor sınavındaydı. Serbay Yağız’ın sakatlığı nedeniyle oynamadığı maça Gölcükspor, Mertcan Tunca, Hüseyin Eşkol, Oğuzhan Kol, Evren Kilarci, Abdülkadir Kaba, Fatih Gümüşel, Yağız Efe Güloğlu (Dk.46.Gökhan Cingirt), Coşkun Güner (Dk.46 Abdullah Eren Türkay), Burak Toker, Enes Ocak ve Emre Okur on biriyle sahadaydı.

İLK YARIDA KULLARSPOR ÇOK İYİYDİ

Sahası bakımda olduğu için bu sezon maçlarını Başiskele Stadı’nda oynayan Kullarspor, Gölcükspor karşılaşmasına çok iyi başladı. İlk yarıda etkili olan Kırmızı-Siyahlı ekip, Ali Avcı, Emrullah Yıldırım’ın şutlarında kaleci Mertcan Tunca başarılıydı. Bu yarıda Kullarspor’un bir şutu direkten döndü, Erdem Korkmaz’ın attığı kafa golü de faul gerekçesiyle iptal oldu. Gölcükspor’un bu yarıda Emre Okur, Burak Toker ve Coşkun Güner ile atakları vardı ama net fırsatlar bulamadı.

MERTCAN TUNCA KURTARDI FATİH GÜMÜŞEL ATTI

Maçın ikinci yarısına Gölcükspor, orta sahada Gökhan Cingirt ve Abdullah Eren Türkay’ı alarak başladı. Konuk takım ikinci yarının ilk 15-20 dakikalık bölümlerinde kontrolü ele geçirdi, topa daha çok sahip oldu. İki takımda çok net fırsat bulamadığı maçta son dakikalarda çok büyük heyecan yaşandı. Kullarspor, 90+2’de serbest atış kazandı. Atışı ikinci yarı oyuna giren Barış Sinan Üstün kullandı. Köşeye giren topu kaleci Mertcan çıkardı. Hemen arkasından bu kez Gölcükspor atağından Burak Toker’in şutu kaleci Metin Erol da kadı. 90+5’de Gölcükspor korner kazandı, Kullarspor defansı topu bir türlü uzaklaştıramadı, son vuruşu Fatih Gümüşel yaptı. Üst direğe çarpan top filelere gitti, derbiyi de Gölcükspor 1-0 kazandı.

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

HAFTANIN MAÇLARI

11 ŞUBAT PAZAR

14.00 Çorluspor-Feriköyspor

14.00 Sarayspor-Taçspor

14.00 Diliskelesispor-Gebzespor

14.00 Babaeskispor-Lüleburgaz

14.00 Uzunköprüspor-Kullarspor

14.00 İFA Spor-Kapaklıspor

14.00 Yuvacıkspor-Keşanspor