Tutuş’tan Civelek’e ziyaret

İzmitlile - Sayın civelek bir dönem il başkanlığı yaptı ve o zamandan bu zamana yıllardır milletvekiligi için belediye başkanlığı için tekrar il başkanlığı için sürekli girişimde bulundu sürekli nabız yokladı ama helal olsun hiç partiye sırtını dönmedi gulermisin aglarmisim acayip bir durum