AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı olarak açıklanmasının ardından, vakit kaybetmeden çalışmalarına başlayan Muharrem Tutuş, uzun yıllar AK Parti kadrolarında hizmet vermiş ve geçmiş dönem il başkanlarından Mahmut Civelek’i iş yerinde ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, İzmit İlçe SKM Başkanı Fatih Özcan hazır bulundu. Başkan Adayı Muharrem Tutuş : “Geçmiş dönem İl Başkanlarımızdan Mahmut Civelek'i ziyaret ederek, süreçle ilgili istişareler yaptık. Nezaketi ve yakınlığı için kendisine teşekkür ederim. İzmit’imizi güzel günlere kavuşturmak için hep beraber çalışacağız. ”dedi
Tutuş’tan Civelek’e ziyaret
AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, ilk ziyaretini AK Parti İl eski Başkanı Mahmut Civelek’e gerçekleştirdi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmitlile - Sayın civelek bir dönem il başkanlığı yaptı ve o zamandan bu zamana yıllardır milletvekiligi için belediye başkanlığı için tekrar il başkanlığı için sürekli girişimde bulundu sürekli nabız yokladı ama helal olsun hiç partiye sırtını dönmedi gulermisin aglarmisim acayip bir durum
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.