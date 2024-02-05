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05 Şub 2024 - 19:16- Perde Arkası G:

Ağaçların köküne beton döküldü

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımının sonuna gelinen Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı projesi kapsamında yeniden yapılan kaldırımlarla ilgili vatandaşların şikayeti var.

Ağaçların köküne beton döküldü mask
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Adnan Menderes Caddesi üzerindeki kaldırım taşlarının gelişi güzel döşendiği için kaldırımlardaki ağaçların köklerinin kapatıldığını belirten vatandaşlar, “Ağaçların köklerine beton dökülmüş ve üzerine kaldırım taşları konuşmuş. Bölgemiz için çok kıymetli bir proje yapıldı. Ama bu hizmetin gelişi güzel, başkan savma olması denetim eksikliğinden kaynaklanıyor. Bu bölgede yaşayan insanlar olarak ağaçların köklerine dökülen betonu görünce çok üzüldük. Tramvay çok güzel oldu ve çevresini güzelleştirecek ağaçların da korunması gerekiyor. Bu konuda yetkililerin gereğini yapacağına inanıyoruz” dedi.

# başkan

05 Şub 2024 - 19:16 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Vatandaş Rıza - Tramvay yolu güzergahinda kaldirimlar içler acisi bakanliğin kesin kabül sürecinde bunlara hak ediş vermemesi gerekir ceza kesmesi lazim böyle amatörlük olmaz zaten ihaleyi iki kez iptal ettirilmesinin sorumlusuda kendileri.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Şubat 20:28
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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