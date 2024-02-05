Ağaçların köküne beton döküldü

Adnan Menderes Caddesi üzerindeki kaldırım taşlarının gelişi güzel döşendiği için kaldırımlardaki ağaçların köklerinin kapatıldığını belirten vatandaşlar, “Ağaçların köklerine beton dökülmüş ve üzerine kaldırım taşları konuşmuş. Bölgemiz için çok kıymetli bir proje yapıldı. Ama bu hizmetin gelişi güzel, başkan savma olması denetim eksikliğinden kaynaklanıyor. Bu bölgede yaşayan insanlar olarak ağaçların köklerine dökülen betonu görünce çok üzüldük. Tramvay çok güzel oldu ve çevresini güzelleştirecek ağaçların da korunması gerekiyor. Bu konuda yetkililerin gereğini yapacağına inanıyoruz” dedi.