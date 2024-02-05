Hırsız çetesi suçüstü yakalandı! 4 milyon TL değerinde soygun yaptılar

6 iş yerinden 4 milyonluk hırsızlık yaptılar, polis takibiyle suçüstü yakalandılar

Kocaeli’nin Gebze ve Çayırova ilçelerinde 1 aralık 2023 – 2 Şubat 2024 tarihleri arasında 6 farklı iş yeri, ve TIR’lardan meydana gelen hırsızlık olaylarında 4 milyon TL değerinde gıda malzemesi, otomobil lastiği ve teknoloji malzemesi çalındı. Yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelendikleri şahısları takibe aldı.

ALINAN BENZİNDEN ŞÜPHELENEN POLİSİ, SUÇ ÜSTÜNE GÖTÜRDÜ

Şüphelilerden birinin İstanbul’da bir benzinlikten bidon ile benzin aldığını ve kendilerine ait çalıntı plakalı araca boşalttığını belirleyen ekipler aracı takibe aldı. Kocaeli’ye gelen şüpheliler Gebze’de tır garajlarının etrafında dolaşmaya başladı. Polis ekipleri tır garajında hırsızlık yapmaya çalışan 7 şüpheli suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahısların kullanmış olduğu araçta, farklı bir şahsa ait ikiz plaka ve suç unsuru demir kesme makası, pense, eldiven ele geçirildi.

SATILIK ARAÇLARIN PLAKALARINI KOPYALAMIŞLAR

Hırsızların çaldıkları araçlara internet üzerindeki satış sitelerinden aynı marka ve renkteki araçların plakalarını kopyalayıp taktıkları öğrenildi. İkiz plaka takılı araç sayesinde trafikte rahat araç kullandıkları tespit edildi. Ayrıca yapılan çalışmalarda 7 şüphelini İstanbul’da birçok hırsızlık olayının faili olduğu da belirlendi.

TUTUKLANDILAR

Emniyette işlemleri tamamlanan hırsızlar Gebze Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 7 şüpheli hırsızlık suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi