Hırsız çetesi suçüstü yakalandı! 4 milyon TL değerinde soygun yaptılar

6 iş yerinden 4 milyonluk hırsızlık yaptılar, polis takibiyle suçüstü yakalandılar
Kocaeli’nin Gebze ve Çayırova ilçelerinde 1 aralık 2023 – 2 Şubat 2024 tarihleri arasında 6 farklı iş yeri, ve TIR’lardan meydana gelen hırsızlık olaylarında 4 milyon TL değerinde gıda malzemesi, otomobil lastiği ve teknoloji malzemesi çalındı. Yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelendikleri şahısları takibe aldı.
ALINAN BENZİNDEN ŞÜPHELENEN POLİSİ, SUÇ ÜSTÜNE GÖTÜRDÜ
Şüphelilerden birinin İstanbul’da bir benzinlikten bidon ile benzin aldığını ve kendilerine ait çalıntı plakalı araca boşalttığını belirleyen ekipler aracı takibe aldı. Kocaeli’ye gelen şüpheliler Gebze’de tır garajlarının etrafında dolaşmaya başladı. Polis ekipleri tır garajında hırsızlık yapmaya çalışan 7 şüpheli suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahısların kullanmış olduğu araçta, farklı bir şahsa ait ikiz plaka ve suç unsuru demir kesme makası, pense, eldiven ele geçirildi.
SATILIK ARAÇLARIN PLAKALARINI KOPYALAMIŞLAR
Hırsızların çaldıkları araçlara internet üzerindeki satış sitelerinden aynı marka ve renkteki araçların plakalarını kopyalayıp taktıkları öğrenildi. İkiz plaka takılı araç sayesinde trafikte rahat araç kullandıkları tespit edildi. Ayrıca yapılan çalışmalarda 7 şüphelini İstanbul’da birçok hırsızlık olayının faili olduğu da belirlendi.
TUTUKLANDILAR
Emniyette işlemleri tamamlanan hırsızlar Gebze Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 7 şüpheli hırsızlık suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.