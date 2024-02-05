M.Ali Kağıtçı’da Baçspor coşkusu

Sarı-Lacivertli ekip, Onur Ak Başkanlığındaki yeni yönetimle yeniden eski Baçspor’u ayağa kaldırmak istiyor. 2.Küme’de yer alan Baçspor, Pazar günü de ligde ilk maçını Kadıköyspor ile oynadı, sahadan 6-1 galip ayrıldı.

BAÇSPOR ESKİ GÜNLERİNE DÖNÜYOR

İlimiz amatör futbolunu en renkli takımları arasında yer Paşa Ayhan (Ayhan Başçınar), Taşkafa Mehmet (Mehmet Görgün) gibi isimlerin futbol oynadığı Baçspor, yeniden eski günlerine dönmek istiyor. Bunun içinde Onur Ak’ın başkanlığındaki genç isimlerden oluşan yönetim kurulu üyeleri, yaklaşık 1,5 yıldır altyapıdan Başlayan futbol okulu çalışmaları ile Baçspor’u ayağa kaldırmayı amaçlıyorlar.

ALTYAPI VAR, A TAKIMDA 2.KÜME’DEN BAŞLADI

Sarı-Lacivertli ekip, ilk önce altyapısını oluşturdu, küçük yaş gruplarında liglere de katılıyor. Ayrıca A takımda 2.Küme B Grubu’nda yer alıyor. İlk haftayı bay geçen Baçspor, pazar günü M.Ali Kağıtçı Stadı’nda uzun saman sonra ilk resmi maçına çıkıt. Baçspor, Kadıköyspor ile oynadığı maçı 6-1 kazandı. Baçspor’un gollerini Mustafa Avsin, Ferdi Aksakal (2), Murat Gögercin ve Melih Öztorun attı.

ÇOK BÜYÜK COŞKU VARDI

Daha önceki yıllarda Baçspor’da futbol oynayan, bu camianın içinde yer almış bir çok isim pazar günü M.Ali Kağıtçı Stadı’na geldi. Ceditler Mahalle Muhtarı Nabi Keskin, İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Erenkaya da pazar günkü maçı izleyenler arasındaydı. M.Ali Kağıtçı Stadı’nı dolduran eski Baçsporlular duygusal anlar yaşadılar. Kenan MERİÇ

Resim alıt:

BAÇSPOR- Sarı-Lacivertli ekip, yıllar sonra ilk kez futbolda A takım düzeyinde lige katıldı.

TEKNİK EKİP- Baçspor’un teknik ekibi, aynı zamanda altyapıyla da ilgileniyor.

ÇOK BÜYÜK İLGİ- Baçspor’u yıllar sonar izlemeye geldiler.

SEREMONİ- Kadıköy-Baçspor maçı öncesinde iki takım kaptanı ve hakemler seremonide.