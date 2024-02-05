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Deprem bölgesindeki 4 ilde eğitim öğretime bir günlük ara

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6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ile Gaziantep'in iki ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Deprem bölgesindeki 4 ilde eğitim öğretime bir günlük ara mask
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6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden 1 yıl geçti. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Adıyaman'da depremlerin yıl dönümü nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Hatay Valiliği, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin binaları yıktığı ve binlerce insanın ölümüne neden olduğu kentte afetin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildiğini duyurdu.

Açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen asırların felaketinin yıl dönümü nedeniyle ilimiz genelinde 6 Şubat 2024 Salı günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

KAHRAMANMARAŞ

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"6 Şubat 2023'te ilimiz merkezli meydana gelen depremlerin yıl dönümü sebebiyle taziye ve mezarlık ziyaretleri, anma törenlerinden kaynaklı ilimiz genelinde trafik yoğunluğu yaşanacaktır. Buna ek olarak öğrenci taşımasında kullanılan servis araçları da fazladan bir trafik yoğunluğu oluşturacaktır. Bu sebeple ilimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okul ve kurumlardaki eğitim ve öğretime 6 Şubat 2024 tarihinde bir gün süreyle ara verilmiştir."

ADIYAMAN

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, depremlerin yıl dönümü nedeniyle anma programları düzenleneceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İlimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden, ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat Salı günü bir gün eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personellerimize de her türlü kolaylık sağlanacaktır."

GAZİANTEP

Bir tatil haberi de Gaziantep Valiliği'nden geldi.

Nurdağı ve İslahiye'de 6 Şubat depremlerinin birinci yılı dolayısıyla eğitime yarın ara verildi

Valilikten yapılan açıklamada, depremlerin yıl dönümü nedeniyle eğiteme ara verildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"11 ilimizi etkileyen ve asrın felaketi olarak kabul edilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü nedeniyle Nurdağı ve İslahiye ilçelerimizde 06 Şubat 2024 Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Kaynak: NTV

# sosyal, HER, Hatay, Gaziantep

05 Şub 2024 - 20:00 - Türkiye --- Okunma

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