Lidere yaklaşıyoruz

3 HAFTADA 5 PUAN YAKLAŞTIK
Trendyol 1.Lig’de 21. hafta önceki akşam Giresun’da oynanan beklenmedik sonucun çıktığı maçla kapandı. Lider Eyüpspor, sonuncu Giresunspor karşısında büyük şok yaşadı, golsüz berabere kaldı. Liderin umulmadık beraberliğiyle birlikte Kocaelispor ile Göztepe, Eyüpspor ile arasındaki puan farkını 7’ye indirdi. 3 hafta önce Yeşil-Siyahlı ekibimiz İstanbullu rakibinin tam 12 puan gerisindeydi.
AŞAĞIYLA FARKI AÇIYORUZ
Bu arada temsilcimiz Play-Off’un altıyla arasındaki 8 puanlık farkı da 10’a çıkardı. Kocaelispor 21.haftanın ardından ligin en çok kazanan ve kaybeden ikinci, gol atan dördüncü takımı konumunda. Temsilcimiz ilk 10’da yer alan ekipler arasında Sakaryaspor’un ardından kalesinde en çok gol yiyen ikinci takım
TRENDYOL 1.LİG PUAN DURUMU
1.EYÜPSPOR 21 16 1 4 53 17 49
2.GÖZTEPE A.Ş. 21 13 3 5 37 15 42
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3.KOCAELİSPOR 21 13 3 5 35 23 42
4.BODRUM FK 21 11 5 5 30 15 38
5.SAKARYASPOR A.Ş. 21 10 6 5 32 24 36
6.AHLATCI ÇORUM FK 21 10 5 6 36 20 35
7.TEKSÜT BANDIRMA 21 9 6 6 30 18 33
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8.GENÇLERBİRLİĞİ 21 8 8 5 23 22 32
9.BOLUSPOR 21 9 5 7 19 22 32
10.ERZURUMSPOR FK 21 7 8 6 22 20 26
11.ÜMRANİYESPOR 21 6 6 9 23 29 24
12.MANİSA FUTBOL KU21 5 8 8 24 24 23
13. KEÇİÖRENGÜCÜ 21 6 5 10 19 28 23
14.TUZLASPOR A.Ş. 21 6 4 11 21 36 22
15. ADANASPOR A.Ş. 21 6 2 13 18 33 20
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16. ŞANLIURFASPOR 21 4 7 10 15 27 19
17.ALTAY 21 4 2 15 11 44 11
18.BITEXEN GİRESUN 21 2 4 15 11 42 7
Kaynak: Spor servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
4141 - Hedef play-off olmamalı. Bu kadroyla ligi ilk 2 de bitiremezsek tek sorumlu teknik ekiptir.
Gurbet - Eyüp te Ahmet Kutucu yokluğu büyük kayıp ve bu hafta deplasmanda 10 macın 8 nde puan alan GB ile oynuyorlar. Boludan gelecek 3 puan diamand dır ona göre 3 puan almalıyız.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.