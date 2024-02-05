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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
05 Şub 2024 - 20:12- Spor G:

Lidere yaklaşıyoruz

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Eyüpspor’un Giresun deplasmanında sürpriz beraberliğinin ardından Yeşil-Siyahlı ekibimiz liderle arasındaki puan farkını 7’ye indirdi. Temsilcimiz Play-Off’un altıyla arasındaki puan farkını da 8’den 10’a çıkardı.

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3 HAFTADA 5 PUAN YAKLAŞTIK

Trendyol 1.Lig’de 21. hafta önceki akşam Giresun’da oynanan beklenmedik sonucun çıktığı maçla kapandı. Lider Eyüpspor, sonuncu Giresunspor karşısında büyük şok yaşadı, golsüz berabere kaldı. Liderin umulmadık beraberliğiyle birlikte Kocaelispor ile Göztepe, Eyüpspor ile arasındaki puan farkını 7’ye indirdi. 3 hafta önce Yeşil-Siyahlı ekibimiz İstanbullu rakibinin tam 12 puan gerisindeydi.

AŞAĞIYLA FARKI AÇIYORUZ

Bu arada temsilcimiz Play-Off’un altıyla arasındaki 8 puanlık farkı da 10’a çıkardı. Kocaelispor 21.haftanın ardından ligin en çok kazanan ve kaybeden ikinci,  gol atan dördüncü takımı konumunda. Temsilcimiz ilk 10’da yer alan ekipler arasında Sakaryaspor’un ardından kalesinde en çok gol yiyen ikinci takım

TRENDYOL 1.LİG PUAN DURUMU

1.EYÜPSPOR                    21           16           1             4             53           17           49

2.GÖZTEPE A.Ş.                21          13           3             5             37           15           42

___

3.KOCAELİSPOR               21           13           3             5             35           23           42

4.BODRUM FK                 21           11           5             5             30           15           38

5.SAKARYASPOR A.Ş.     21           10           6             5             32           24           36

6.AHLATCI ÇORUM FK    21           10           5             6             36           20           35

7.TEKSÜT BANDIRMA    21           9             6             6             30           18           33

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8.GENÇLERBİRLİĞİ          21           8             8             5             23           22           32

9.BOLUSPOR                   21           9             5             7             19           22           32

10.ERZURUMSPOR FK    21           7             8             6             22           20           26

11.ÜMRANİYESPOR        21           6             6             9             23           29           24

12.MANİSA FUTBOL KU21            5             8             8             24           24           23

13. KEÇİÖRENGÜCÜ       21           6             5             10           19           28           23

14.TUZLASPOR A.Ş.         21           6             4             11           21           36           22

15. ADANASPOR A.Ş.      21           6             2             13           18           33           20

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16. ŞANLIURFASPOR      21           4             7             10           15           27           19

17.ALTAY                           21           4             2             15           11           44           11

18.BITEXEN GİRESUN     21           2             4             15           11           42           7

Kaynak: Spor servisi

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

4141 - Hedef play-off olmamalı. Bu kadroyla ligi ilk 2 de bitiremezsek tek sorumlu teknik ekiptir.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Şubat 20:49
01

Gurbet - Eyüp te Ahmet Kutucu yokluğu büyük kayıp ve bu hafta deplasmanda 10 macın 8 nde puan alan GB ile oynuyorlar. Boludan gelecek 3 puan diamand dır ona göre 3 puan almalıyız.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Şubat 20:40

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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