Lidere yaklaşıyoruz

3 HAFTADA 5 PUAN YAKLAŞTIK

Trendyol 1.Lig’de 21. hafta önceki akşam Giresun’da oynanan beklenmedik sonucun çıktığı maçla kapandı. Lider Eyüpspor, sonuncu Giresunspor karşısında büyük şok yaşadı, golsüz berabere kaldı. Liderin umulmadık beraberliğiyle birlikte Kocaelispor ile Göztepe, Eyüpspor ile arasındaki puan farkını 7’ye indirdi. 3 hafta önce Yeşil-Siyahlı ekibimiz İstanbullu rakibinin tam 12 puan gerisindeydi.

AŞAĞIYLA FARKI AÇIYORUZ

Bu arada temsilcimiz Play-Off’un altıyla arasındaki 8 puanlık farkı da 10’a çıkardı. Kocaelispor 21.haftanın ardından ligin en çok kazanan ve kaybeden ikinci, gol atan dördüncü takımı konumunda. Temsilcimiz ilk 10’da yer alan ekipler arasında Sakaryaspor’un ardından kalesinde en çok gol yiyen ikinci takım

TRENDYOL 1.LİG PUAN DURUMU

1.EYÜPSPOR 21 16 1 4 53 17 49

2.GÖZTEPE A.Ş. 21 13 3 5 37 15 42

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3.KOCAELİSPOR 21 13 3 5 35 23 42

4.BODRUM FK 21 11 5 5 30 15 38

5.SAKARYASPOR A.Ş. 21 10 6 5 32 24 36

6.AHLATCI ÇORUM FK 21 10 5 6 36 20 35

7.TEKSÜT BANDIRMA 21 9 6 6 30 18 33

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8.GENÇLERBİRLİĞİ 21 8 8 5 23 22 32

9.BOLUSPOR 21 9 5 7 19 22 32

10.ERZURUMSPOR FK 21 7 8 6 22 20 26

11.ÜMRANİYESPOR 21 6 6 9 23 29 24

12.MANİSA FUTBOL KU21 5 8 8 24 24 23

13. KEÇİÖRENGÜCÜ 21 6 5 10 19 28 23

14.TUZLASPOR A.Ş. 21 6 4 11 21 36 22

15. ADANASPOR A.Ş. 21 6 2 13 18 33 20

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16. ŞANLIURFASPOR 21 4 7 10 15 27 19

17.ALTAY 21 4 2 15 11 44 11

18.BITEXEN GİRESUN 21 2 4 15 11 42 7

Kaynak: Spor servisi