MAP Kavaklı başladı, Turgutspor bitirdi

Her maç çok büyük çekişmenin yaşadığı maçlara bir yenisi daha eklendi. Pazar günü M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçta Turgutspor ile MAP Kavaklıspor karşılaştı. İlk yarıyı MAP Kavaklıspor’un 2-0 önde götürdüğü maçta Turgutspor 90+2’de attığı golle 2-2’ik eşitliği sağladı.
M.ALİ KAĞITÇI’DA ÇOK BÜYÜK HEYECAN
Ligde oynadıkları ilk hafta maçlarını aynı skorla kazanan Turgutspor ile MAP Kavaklıspor arasında oynanan maça iki takımın da taraftarının ilgisi çok fazlaydı. M.Ali kağıtçı Stadı’ndaki maçta MAEP Kavaklıspor, ilk yarıda Ali İmran’ın serbest atıştan bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. İlk yarıyı 2-0 geride tamamlayan Turgutspor, 60’da penaltı kazandı, atışı kullanan Oğuzhan Kaval, topu direğe nişanladı. Kırmızı-Yeşilli ekip, 75’de Furkan Karagöz ile farkı 1’i indirdi. 90+2’de ise Emre Yılmaz’ın golüyle skora 2-2’lik eşitlik geldi. İki dost takımın mücadelesi de 2-2 sona erdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.