Okul bahçesinde bıçaklandı

Olay, Derince Yenikent Mahallesi'nde bulunan Öğretmenler İlkokulu bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, öğrenci velisi Murat Tosun bahçe kapısından içeri girdiği sırada 2 kişinin saldırısına uğradı. Vücudunun birçok yerinden bicaklanan Tosun, ağır yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Murat Tosun olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.