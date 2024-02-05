Osmanlı pes etmiyor

OSMANLI 41 SPOR 2-0 ÖNE GEÇTİ

19 puanlı Osmanlı 41 Spor ile bir maç fazla 26 puanlı Bekirderespor arasında Kavaklı Stadı’nda oynanan karşılaşmaya ilgi çok fazlaydı. Maçın ilk yarısında Osmanlı 41 Spor, stoperi Orkun Cebeci’nin ilk yarının sonlarına doğru attığı gollerle 2-0 öne geçti. Bekirderespor, Muhammet Yıldıztop’un golüyle farkı 1’e indirdi, ilk yarı 2-1 bitti. İkinci yarıda çok büyük çekişme vardı. Osmanlı 41 Spor, Mehmet Can ile skoru 3-1 yaptı, hemen ardından Bekirderespor’da genç Muhammet Yıldıztop yeniden farkı bire indirdi, skor 3-2 oldu. 90+7’de Cemal çakır karşılaşmanın skorunu beliredi. Maçı 4-2 kazanan Osmanlı 41 Spor, son iki haftaya biraz daha umutlu giriyor. Bekirderespor Başkanı Sabri Yıldız, hakemler tepki gösterip, skor 3-2 iken Yunus Emre’nin attığı golün ofsayt diye iptal edilmesine tepki gösterdi.