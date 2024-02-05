SINIRDAKİLERİN SAYISI 4’E ÇIKTI
Kocaelispor’da Adanaspor maçında sarı kart gören Vukovic ile Yusuf Abdioğlu sınıra geldi. Yusuf Abdioğlu daha önce Manisa FK ile oynanan sezonun ilk maçında ve Eyüpspor mücadelesinde sarı kart görmüştü. Vukovic ise ilk yarıda Pendikspor’da 4 sarı kart cezalısı durumuna düştükten sonra 1 kere sarı kart görmüştü. Hırvat futbolcu Yeşil-Siyahlı ekipte Manisa FK maçında da sarı kart almıştı. Temsilcimizde Tanwque ile Burak uzun süredir sınırda bulunuyor. Böylece sınırdaki futbolcu sayısı 4’e çıkmış oldu. Tanque, Burak, Yusuf Abdioğlu ve Vukovic görecekleri ilk sarı kartta cezalı duruma düşecekler.
Kaynak: Spor servisi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.