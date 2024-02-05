SINIRDAKİLERİN SAYISI 4’E ÇIKTI

Kocaelispor’da Adanaspor maçında sarı kart gören Vukovic ile Yusuf Abdioğlu sınıra geldi. Yusuf Abdioğlu daha önce Manisa FK ile oynanan sezonun ilk maçında ve Eyüpspor mücadelesinde sarı kart görmüştü. Vukovic ise ilk yarıda Pendikspor’da 4 sarı kart cezalısı durumuna düştükten sonra 1 kere sarı kart görmüştü. Hırvat futbolcu Yeşil-Siyahlı ekipte Manisa FK maçında da sarı kart almıştı. Temsilcimizde Tanwque ile Burak uzun süredir sınırda bulunuyor. Böylece sınırdaki futbolcu sayısı 4’e çıkmış oldu. Tanque, Burak, Yusuf Abdioğlu ve Vukovic görecekleri ilk sarı kartta cezalı duruma düşecekler.

Kaynak: Spor servisi