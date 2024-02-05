Arslanbey GB 90+7’de yıkıldı

Haftaya rakibinin 1 puan önünde giren Arslanbey GB, lig ikincisi Darıca Türkeli Gençlik’e konuk oldu. Çok büyük çekişmeye sahne olan gergin geçen, uzatmalara 3-3 girilen maçta Türkeli Gençlik 90+7’de attığı golle karılaşmayı 4-3 kazandı.
DARICA’DA NEFESLER TUTULDU
Türkeli Gençlikspor grupta şampiyonluk, Arslanbey GB’de Play-Off yarışı yapıyordu. Bu iki kozlarını Darıca Nene Hatun Stadı’nda paylaştı. Maçın ilk yarısında Darıca Türkeli Gençlik, Anılcan Yıldırım ve Taner Çakır’ın attığı gollerle 2-0 öndeydi. Arslanbey GB, Fatih Güler’in attığı gollerle skoru 2-2’ye getirdi. Ev sahibi Türkeli maçta Hakan Kaya ile bir kez daha öne geçti. Bu gole Arslanbey GB Furkan Aydoğdu ile cevap verdi, skorda 3-3’lük eşitlik vardı. Uzatmalara da bu skorla girildi. 90+7’de Türkeli Gençlik, Taner Çakır’ın golüyle maçtan 4-3 galip ayrıldı. Arslanbey GB, son dakikada yediği golle Play-Off yarışında avantajını kaybetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.