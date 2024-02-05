Arslanbey GB 90+7’de yıkıldı

Haftaya rakibinin 1 puan önünde giren Arslanbey GB, lig ikincisi Darıca Türkeli Gençlik’e konuk oldu. Çok büyük çekişmeye sahne olan gergin geçen, uzatmalara 3-3 girilen maçta Türkeli Gençlik 90+7’de attığı golle karılaşmayı 4-3 kazandı.

DARICA’DA NEFESLER TUTULDU

Türkeli Gençlikspor grupta şampiyonluk, Arslanbey GB’de Play-Off yarışı yapıyordu. Bu iki kozlarını Darıca Nene Hatun Stadı’nda paylaştı. Maçın ilk yarısında Darıca Türkeli Gençlik, Anılcan Yıldırım ve Taner Çakır’ın attığı gollerle 2-0 öndeydi. Arslanbey GB, Fatih Güler’in attığı gollerle skoru 2-2’ye getirdi. Ev sahibi Türkeli maçta Hakan Kaya ile bir kez daha öne geçti. Bu gole Arslanbey GB Furkan Aydoğdu ile cevap verdi, skorda 3-3’lük eşitlik vardı. Uzatmalara da bu skorla girildi. 90+7’de Türkeli Gençlik, Taner Çakır’ın golüyle maçtan 4-3 galip ayrıldı. Arslanbey GB, son dakikada yediği golle Play-Off yarışında avantajını kaybetti.