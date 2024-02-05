Çenesuyu Plajyolu’da Orhan Kından yeniden görevde

Kentin alt yapıya önem veren seçkin spor kulüplerinden biri olan Çenesuyu Plajyoluspor’da antrenör Orhan Kından askerlik görevi nedeniyle ara vermek zorunda olduğu görevine terhisinin ardından geri döndü. Başkan Bünyamin Akman, askerlik öncesinde Orhan Kından’ın çalışmalarından son derece memnun olduğunu belirterek, “Kısa bir süre bizimle birlikte olamadı. Vatan borcunu ödeyip geri döndü. Yeniden bizimle birlikte. Hayırlı olsun. Birlikte çok güzel çalışmalar yapacağız ”dedi. Orhan Kından da yeniden eski görevine devam etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi, “Türk futboluna yeni yetenekler kazandırma yolundaki mücadelemize kaldığımız yerden devam ediyoruz” dedi.