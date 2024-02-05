Dükkanlarını iki kez lağım suyu bastı

Dükkanlarının bulunduğu dört katlı binanın en alt katında olan dükkanın bir üst kattaki komşunun lağım sularının aktığını belirten Yavuz cifti, “Biz durumu ilk baskında komşumuza anlattık. Ancak bakmadı bile. Dükkanımızdaki tüm malzemeler zarar gördü. Zararımız şu anda tespit edilmedi ama bizim için çok büyük zarar. Biz bu dükkanda yaptığımız işlerle geçinen insanlarız. Bu zararın nasıl karşılanacağını bilmiyoruz” dedi.