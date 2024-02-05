Dükkanlarını iki kez lağım suyu bastı

Dükkanlarının bulunduğu dört katlı binanın en alt katında olan dükkanın bir üst kattaki komşunun lağım sularının aktığını belirten Yavuz cifti, “Biz durumu ilk baskında komşumuza anlattık. Ancak bakmadı bile. Dükkanımızdaki tüm malzemeler zarar gördü. Zararımız şu anda tespit edilmedi ama bizim için çok büyük zarar. Biz bu dükkanda yaptığımız işlerle geçinen insanlarız. Bu zararın nasıl karşılanacağını bilmiyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.