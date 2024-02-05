Depremlerde yaşamını yitirenler için sabah namazında hatim duası yapılacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinin gerçekleştiği saat 04.17'den itibaren yarın gün boyu deprem bölgesindeki tüm camilerde ve mezarlıklarda Kur'an-ı Kerim okunacağını, dualar yapılacağını belirtti.
Yarın sabah namazında da yurdun tüm camilerinde depremde yaşamını yitirenler için okunan hatimlerin duasının yapılacağını bildiren Erbaş, şunları kaydetti:
"Tüm kardeşlerimizi ülkemizin dört bir yanında yapılacak olan bu dualara katılmaya davet ediyorum. Yüce Rabbimiz depremlerde vefat eden tüm kardeşlerimize rahmet eylesin. Ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı her türlü afetten muhafaza eylesin."
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.