Küresel çip satışlarının bu yıl yüzde 13,1 artması bekleniyor

SIA'dan yapılan açıklamada, küresel yarı iletken satışlarının 2023'te yüzde 8,2 azalışla 526,8 milyar dolara gerilediği kaydedildi.
Satışların 2023'ün ikinci yarısında artış gösterdiği belirtilen açıklamada, dünya genelinde yarı iletken satışlarının 2024'te ise yüzde 13,1 artmasının beklendiği aktarıldı.
Açıklamada, Avrupa'nın 2023'te yıllık bazda büyüme kaydeden tek pazar olduğu ve bölgedeki satışların yüzde 4 arttığı ifade edildi.
Diğer tüm bölgesel pazarlardaki satışların geçen yıl azaldığı kaydedilen açıklamada, satışların Çin'de yüzde 14, Asya-Pasifik bölgesinde yüzde 10,1, Amerika'da yüzde 5,2 ve Japonya'da yüzde 3,1 düştüğü bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen SIA Başkanı ve Üst Yöneticisi John Neuffer, küresel yarı iletken satışlarının 2023'ün başlarında yavaşladığını ancak yılın ikinci yarısında güçlü bir şekilde toparlandığını ve 2024'te çift haneli büyümesinin öngörüldüğünü belirtti.
Neuffer, "Çiplerin dünyanın bağımlı olduğu sayısız üründe daha büyük ve daha önemli bir rol oynamasıyla yarı iletken pazarının uzun vadeli görünümü son derece güçlü." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.