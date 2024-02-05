Staj mağdurları yine alanlara çıkıyor

Staj ve çıraklık sigortası mağduru olan vatandaşlar sorunlarının çözülmesi için mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceğe benziyor. 18 Şubat Pazar günü saat 12.00 ile 15.00 arasında Kartal’da yapılacak büyük İstanbul Mitingi için çağrıda bulunan Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Derneği Kocaeli Şubesi, staj süreçlerinin SGK başlangıcı olarak kabul edilmesini istedi.

SEN YOKSAN BİR KİŞİ EKSİĞİZ

Dernek tarafından yapılan açıklama ile tüm mağdurlar eyleme davet edildi. Açıklamada: Bizim talebimiz staj ve çıraklık sürelerimizin SGK başlangıcı olmasıdır. Bu çözüm ile bizim sorunumuz ilelebet son bulacak, ülkemizin ara eleman sorununa doğru ve çok önemli bir adım atılacaktır. Gelin siz de milletinizden gelen bu çağrıya kulak verin. 3308 Sayılı Kanun Kapsamında fiilen çalışmış sigortalıların, E-Devlet sisteminde görünen "4A Tescil Başlangıç" tarihi; "Hizmete Başlama Tarihi" olarak kabul edilmelidir. 38 yıldır devam eden Staj-Çıraklık Sigortası mağduriyetimizin, hizmete başlama tarihimizin kabulü ile son bulması için verdiğimiz mücadelede ve yürüdüğümüz bu doğru yolda yine sahalardayız. Biliyoruz ki haklı davalar her zaman kazanır. Birlikteliğimizin verdiği güçle, cesaretle hiç yılmadan ve mücadeleyi bırakmadan hep birlikte bu davayı kazanacağız. Yine hiçbir ayırım gözetmeksizin tüm mağdur kardeşlerimizi bekliyoruz. Sen yoksan çok eksiğiz.