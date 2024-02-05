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05 Şub 2024 - 21:57- Perde Arkası G:

Staj mağdurları yine alanlara çıkıyor

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Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu tarafından geçtiğimiz ay Ankara’da yapılan mitingin ardından bu kez İstanbul’da miting yapacak.

Staj mağdurları yine alanlara çıkıyor mask
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Staj ve çıraklık sigortası mağduru olan vatandaşlar sorunlarının çözülmesi için mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceğe benziyor. 18 Şubat Pazar günü saat 12.00 ile 15.00 arasında Kartal’da yapılacak büyük İstanbul Mitingi için çağrıda bulunan Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Derneği Kocaeli Şubesi, staj süreçlerinin SGK başlangıcı olarak kabul edilmesini istedi.

SEN YOKSAN BİR KİŞİ EKSİĞİZ

Dernek tarafından yapılan açıklama ile tüm mağdurlar eyleme davet edildi. Açıklamada: Bizim talebimiz staj ve çıraklık sürelerimizin SGK başlangıcı olmasıdır. Bu çözüm ile bizim sorunumuz ilelebet son bulacak, ülkemizin ara eleman sorununa doğru ve çok önemli bir adım atılacaktır. Gelin siz de milletinizden gelen bu çağrıya kulak verin. 3308 Sayılı Kanun Kapsamında fiilen çalışmış sigortalıların, E-Devlet sisteminde görünen "4A Tescil Başlangıç" tarihi; "Hizmete Başlama Tarihi" olarak kabul edilmelidir. 38 yıldır devam eden Staj-Çıraklık Sigortası mağduriyetimizin, hizmete başlama tarihimizin kabulü ile son bulması için verdiğimiz mücadelede ve yürüdüğümüz bu doğru yolda yine sahalardayız. Biliyoruz ki haklı davalar her zaman kazanır. Birlikteliğimizin verdiği güçle, cesaretle hiç yılmadan ve mücadeleyi bırakmadan hep birlikte bu davayı kazanacağız. Yine hiçbir ayırım gözetmeksizin tüm mağdur kardeşlerimizi bekliyoruz. Sen yoksan çok eksiğiz.

# HER, İstanbul, Kocaeli

05 Şub 2024 - 21:57 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(7)
08

Murat Vurucu - Devlet bir gün bağkur piri olanlara borçlanma Hakkı Verildi hemde kamu bankalarında ve bu sayede binlerce kişi emekli oldu biz çalıştık Emek Verdik Bu Emeği Yok Sayamazsınız

#StajyerÇırağınSESİNİDUYANVARMI

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 12:34
06

Oğuzhan - inşallah allahın izni ile bu davada başarılı olacağız

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 12:16
04

erdem - hep beraber olalım ne olur. yoksa 60 yaşa kadar çalışacaz.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 11:18
02

Birlik Olmalıyız - Emadder ile birleşip,gerekirse birlikte siyasi bir parti kurmalıyız. Yoksa 60 yaşına kadar çalışırsınız!

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 00:45
05

Bilal - @Birlik Olmalıyız 02 nolu yoruma cevabı: Biz staj mağduruyuz

Kimseyle birleşme gibi bir derdimiz yok

Adamlar kasada para yok diyor

Siz milyonlarca insanla birleşmeden bahsediyorsunuz

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 12:16
03

Paşa - @Birlik Olmalıyız 02 nolu yoruma cevabı: Emadder le birleşmek Bir zamanlar eyt e döner Bir zamanlar eyt e destek verdik onlar emekli oldu bizi ise sattılar

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 06 Şubat 07:09
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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