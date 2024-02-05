Staj mağdurları yine alanlara çıkıyor

Staj ve çıraklık sigortası mağduru olan vatandaşlar sorunlarının çözülmesi için mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceğe benziyor. 18 Şubat Pazar günü saat 12.00 ile 15.00 arasında Kartal’da yapılacak büyük İstanbul Mitingi için çağrıda bulunan Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Derneği Kocaeli Şubesi, staj süreçlerinin SGK başlangıcı olarak kabul edilmesini istedi.
SEN YOKSAN BİR KİŞİ EKSİĞİZ
Dernek tarafından yapılan açıklama ile tüm mağdurlar eyleme davet edildi. Açıklamada: Bizim talebimiz staj ve çıraklık sürelerimizin SGK başlangıcı olmasıdır. Bu çözüm ile bizim sorunumuz ilelebet son bulacak, ülkemizin ara eleman sorununa doğru ve çok önemli bir adım atılacaktır. Gelin siz de milletinizden gelen bu çağrıya kulak verin. 3308 Sayılı Kanun Kapsamında fiilen çalışmış sigortalıların, E-Devlet sisteminde görünen "4A Tescil Başlangıç" tarihi; "Hizmete Başlama Tarihi" olarak kabul edilmelidir. 38 yıldır devam eden Staj-Çıraklık Sigortası mağduriyetimizin, hizmete başlama tarihimizin kabulü ile son bulması için verdiğimiz mücadelede ve yürüdüğümüz bu doğru yolda yine sahalardayız. Biliyoruz ki haklı davalar her zaman kazanır. Birlikteliğimizin verdiği güçle, cesaretle hiç yılmadan ve mücadeleyi bırakmadan hep birlikte bu davayı kazanacağız. Yine hiçbir ayırım gözetmeksizin tüm mağdur kardeşlerimizi bekliyoruz. Sen yoksan çok eksiğiz.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
Murat Vurucu - Devlet bir gün bağkur piri olanlara borçlanma Hakkı Verildi hemde kamu bankalarında ve bu sayede binlerce kişi emekli oldu biz çalıştık Emek Verdik Bu Emeği Yok Sayamazsınız
#StajyerÇırağınSESİNİDUYANVARMI
ORHAN - Hak yerini bulsun
Oğuzhan - inşallah allahın izni ile bu davada başarılı olacağız
erdem - hep beraber olalım ne olur. yoksa 60 yaşa kadar çalışacaz.
Birlik Olmalıyız - Emadder ile birleşip,gerekirse birlikte siyasi bir parti kurmalıyız. Yoksa 60 yaşına kadar çalışırsınız!
Bilal - Biz staj mağduruyuz
Kimseyle birleşme gibi bir derdimiz yok
Adamlar kasada para yok diyor
Siz milyonlarca insanla birleşmeden bahsediyorsunuz
Paşa - Emadder le birleşmek Bir zamanlar eyt e döner Bir zamanlar eyt e destek verdik onlar emekli oldu bizi ise sattılar
Pınar Bulut - Allah yardımcınız olsu
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.