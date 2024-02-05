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05 Şub 2024 - 22:45- Gündem G:

“Kapalı durak için çözüm bekliyoruz”

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Kapalı durak alanı olmayan Oğuz Taksi için Büyükşehir Belediyesi kapalı durak hazırladı. Fakat İzmit Belediyesi’nin bölgedeki çöp kutusunu kaldırmamasından dolayı durak yapısı bölgeye konulamıyor. Taksi esnafı da İzmit Belediyesi’ne çağrıda bulundu.

Muhammet Emin Can
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“Kapalı durak için çözüm bekliyoruz” mask
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BÜYÜKŞEHİR KAPALI DURAK HAZIRLADI

30 yıldan bu yana İzmitli vatandaşların ulaşım ihtiyacını karşılamada pay sahibi olan Tepecik Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki Oğuz Taksi Durağı’nın kapalı bir durak alanı bulunmuyor. Bu durumun sıkıntısını uzun zamandır çeken taksi esnafı ve müşteriler, çözüm için pek çok girişimde bulundu. Sonuç alamayan esnafın sesini son olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi duydu. Büyükşehir tarafından kapalı durak hazırlandı fakat bölgede durağın konulacağı yerde İzmit Belediyesi’nin çöp konteyneri var.

İZMİT BELEDİYESİ KABUL ETMİYOR

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Oğuz Taksi Durağı esnafı Musa Kahya, “30 yıllık mesele ile hala uğraşıyoruz. 4 yıl önce İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet göreve talip olduğunda buradaki çöp konteynerinin kaldırılacağını söylemişti fakat bir daha buraya hiç kimse uğramadı. İzmit Belediyesi’nin kiracısı olmak kaydıyla Milli Emlak’a başvurularımızı yaptık, kapalı durağımız hazır. Hatta alana sığmaz dedikleri için ölçüleri de değiştirdik ama İzmit Belediyesi, ‘Ben bunu kabul etmiyorum, çöp konteynerini nereye götüreceğim?’ diyor.

AMAÇLARI İŞ YAPMAK DEĞİL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kapalı durağımızı hazırladı. Bu sorunun çözümü için İzmit Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçseydi; hemen yan tarafta çöp konteynerine yer yapılırdı. İzmit Belediyesi’nin amacı iş yapmak değil, bizi soğuktan kurtarmak da değil. Müşterilerimizi çöpün içerisinden alıyoruz. Fatma Başkan durumun etik olmayacağını söylüyor ama bu konteyner Fethiye Caddesi’nin başından alınıp bu bölgeye konuldu. Fatma Başkan bizi dışarıda bırakıyor, sağ olsun! İzmit Belediyesi’nden Cem Şakoğlu ve Ünal Özmural ile görüştük ama çözüm yok. Bekliyoruz.” ifadesinde bulundu.

# VAR, İzmit, Kocaeli, başkan, Büyükşehir, ulaşım

05 Şub 2024 - 22:45 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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