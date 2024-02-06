Bu gece Miraç Kandili

Hz. Muhammed’in önce Mescid-i Aksa’ya oradan da Sidretü’l Münteha denilen en üst makama yükseltilişini ifade eden ‘Miraç’ nedeniyle ilimizdeki camilerde de bir dizi program gerçekleştirilecek. Üç Aylar içindeki son kandil olan Berat Kandili 24 Şubat Cumartesi akşamı kutlanacak. Ramazan ise 11 Mart’ta başlayacak. Tüm okurlarımızın Miraç Kandilini tebrik ediyoruz.