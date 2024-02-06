Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
06 Şub 2024 - 00:17- Asayiş G:

Trafik ışıklarında feci kaza! Pikap kamyona arkadan çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde pikabın, trafik ışıklarında yeşil yandıktan sonra hareket eden kamyona arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin, kazadan kısa süre önce pikaba otostop yaparak bindiği bildirildi.

+3
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kaza, D-100 kara yolu Ankara istikameti Emekevler Mahallesi mevkiindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.P. idaresindeki 41 PM 852 plakalı Toyota marka pikap, trafik ışıklarında yeşil yandıktan sonra hareket eden Erol D. hakimiyetindeki 35 APS 881 plakalı Ford marka kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle pikabın ön kısmında ağır hasar oluştu, sürücü M.P. ile yolcular S.B. ve V.C. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık, polis ve yaralıların araç içinde sıkışma ihtimaline karşı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yolculardan V.C.'nin ağır yaralandığı, B.C.'nin ise kazadan kısa bir süre önce otostop yaparak pikaba bindiği bildirildi.

"NEYE UĞRADIĞIMIZI ŞAŞIRDIK"

Kamyon sürücüsü Erol D., trafik ışıklarında hareket ettiği sırada kazanın meydana geldiğini anlatarak, "Biz 20 km hız ile gidiyorduk, araç arkadan gelip bize vurdu. Öyle şiddetli vurdu ki, biz neredeyse camdan çıkacaktık. Trafik ışıklarında duran ilk araç bizdik. Çok hızlıydı. Kamyonun arkasını yamulttu. Neye uğradığımızı şaşırdık" dedi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

# Kartepe, kocaeli asayiş, Kocaeli haber, polis, araç, Ankara

06 Şub 2024 - 00:17 Kocaeli/ Kartepe- Asayiş --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.377.246 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

 Personel ve Öğrenci Servis Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren, Şirketimizde görevlendirilmek üzere, KÖRFEZ-DERİNCE-İZMİT (MERKEZ) Bölgelerinde...

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

AYSEL GRUP ELEMANLAR ARIYOR

ELEMANLAR ARANIYOR Askerlik ile ilişiği olmayan; 18-45 yaş arası, emeklilerde 50 yaş sınırlı, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *LODER OPERATÖ...

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİSi ARANIYOR

Lokantamızda çalışacak, *KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİS veya GIDA MÜHENDİSİ alınacaktır. Tel:0532 773 33 90

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

BERİL TEKNİK ELEMAN ARIYOR

İNOKSAN  ENDÜSTRİYEL MUTFAK yetkili servisi olan firmamızda. (BERİL TEKNİK) çalışmak üzere; *Elektrik, elektronik, doğalgaz, soğutma, elektrikli  ev...

DORUK MASAJ PERSONEL ARIYOR

İzmit Doruk Masaj Salonuna lise mezunu *Bayan TEMİZLİK ELEMANI, *MASÖZ ve *SEKRETER aranıyor. Tel: 0534 442 80 33

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Horoz dövüşünde bahis oynayan 35 kişiye para cezası mask
Horoz dövüşünde bahis oynayan 35 kişiye para cezası
Yola atlayan köpek kazaya sebep oldu mask
Yola atlayan köpek kazaya sebep oldu
Trafik ışıklarında feci kaza! Pikap kamyona arkadan çarptı: 1'i ağır 3 yaralı mask
Trafik ışıklarında feci kaza! Pikap kamyona arkadan çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
Fabrikada 7 işçiyi rehin alan şüpheli tutuklandı mask
Fabrikada 7 işçiyi rehin alan şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu ticareti suçundan 13 yılla aranıyordu mask
Uyuşturucu ticareti suçundan 13 yılla aranıyordu
23 suçtan 21 yıl hapisle aranıyordu mask
23 suçtan 21 yıl hapisle aranıyordu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL