Üst geçide ulaşımda sıkıntı var

Ancak D-100 üzerinde yapılan yaya geçidine Yalçın Sokak’tan gelen vatandaşların ulaşımı ile ilgili sıkıntı var. Yalçın Sokak’ta yaşayan vatandaşlar, “Yalçın Sokak tarafından gelen insanların üst geçide ulaşması için yaya kaldırımı ya da alt taraftan çıkış için bir merdiven yapılmamış. Üst geçide ulaşmak için uzun bir mesafe yürüyoruz. Kaldırım olmadığı için de araç yolunda yürüyoruz. Burada olası bir kazanın önüne geçilmesi için önlem alınmasını istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda gerekli çalışmayı yapacağına inanıyoruz” dedi.