KOÜ formasyon öğrencileri mağdur

ÇAN SİSTEMİ FARKI
Kocaeli Üniversitesi 2023-2024 akademik yılında formasyon eğitimi açtı. 240 krediye ek formasyona Kocaeli Üniversitesi bünyesinde öğretim gören tüm fakülte ve bölümlerinden öğrenciler olarak katılım sağlandı. Ortak olarak girdiğimiz sınav sonuçlarında her fakültenin sınav değerlendirme sistemi farklı olduğu için öğrenciler arasında haksız rekabet ortaya çıkıyor. Örneğin fakülte değerlendirmesinde Çan sistemi olmayan bir öğrenci daha yüksek not almasına rağmen daha düşük alan ama fakültesinin değerlendirme sistemi Çan üzerinden olan bir öğrenciden harf puanı olarak daha düşük alıyor ve hatta dersten kalıyor.
AÇIKLAMA YAPILMIYOR
Biri vizeden 50 finalden 48 alarak CC ile geçerken; vizeden 48 finalden 56 alan bir öğrenci FF ile dersten kalıyor. Konu bölüm danışmanlarına bildirdiğinde bilgisi olmadığı dönüşü alınarak formasyon birimine yönlendiriliyor. Formasyon birimi de bir açıklama getiremiyor. Kısaca fakültesinde çan almayan öğrencilerin kaldığı notlar ile aynı dersi alan Farklı bir fakültenin öğrencisi geçiyor. Kocaeli Üniversitesi öğrencileri mağdur.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Eb Başta Söyleyen - Yalnız bırakıldık ama ben en başta demiştim.
Volta - Bu konuda hiçbir şey yapılmadı resmen herkes kendi kaderine terk edildi
Öğrenci - Bu durum ciddi bir not farkı oluşturuyor. Geçtiğimiz final zamanı birkaç öğrenci olarak fakültemize dilekçe yazıp hocalarımıza durumu belirttik ve sağolsunlar notlarımızı aynı duruma getirmek için bizlerde puan arttırımı yaptılar. Fakat bu dönem ne olacak bilgimiz yok. Çözüm bulunmalıdır.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.