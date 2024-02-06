KOÜ formasyon öğrencileri mağdur

ÇAN SİSTEMİ FARKI

Kocaeli Üniversitesi 2023-2024 akademik yılında formasyon eğitimi açtı. 240 krediye ek formasyona Kocaeli Üniversitesi bünyesinde öğretim gören tüm fakülte ve bölümlerinden öğrenciler olarak katılım sağlandı. Ortak olarak girdiğimiz sınav sonuçlarında her fakültenin sınav değerlendirme sistemi farklı olduğu için öğrenciler arasında haksız rekabet ortaya çıkıyor. Örneğin fakülte değerlendirmesinde Çan sistemi olmayan bir öğrenci daha yüksek not almasına rağmen daha düşük alan ama fakültesinin değerlendirme sistemi Çan üzerinden olan bir öğrenciden harf puanı olarak daha düşük alıyor ve hatta dersten kalıyor.

AÇIKLAMA YAPILMIYOR

Biri vizeden 50 finalden 48 alarak CC ile geçerken; vizeden 48 finalden 56 alan bir öğrenci FF ile dersten kalıyor. Konu bölüm danışmanlarına bildirdiğinde bilgisi olmadığı dönüşü alınarak formasyon birimine yönlendiriliyor. Formasyon birimi de bir açıklama getiremiyor. Kısaca fakültesinde çan almayan öğrencilerin kaldığı notlar ile aynı dersi alan Farklı bir fakültenin öğrencisi geçiyor. Kocaeli Üniversitesi öğrencileri mağdur.