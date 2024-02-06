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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
06 Şub 2024 - 01:50- Türkiye G:

DSÖ: 6 Şubat depremleri bölgede son zamanların en büyük felaketlerinden biriydi

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin bölgede son zamanlarda yaşanan en büyük felaketlerden biri olduğunu bildirdi.

DSÖ: 6 Şubat depremleri bölgede son zamanların en büyük felaketlerinden biriydi mask
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DSÖ, Türkiye'nin 11 ili ve Suriye'nin de bir bölümünü etkileyen depremlerin yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

"Türkiye'nin güneyi ve Suriye'nin kuzeyini vuran, Türkiye'de 50 bin ve Suriye'de ise 5 bin 900 kişinin ölümüne neden olan bir yıkıcı depremin üzerinden bir yıl geçti." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, on binlerce kişinin yaralandığı, binlerce ev, hastane ve kamu binasının hasar gördüğü veya yıkıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu, bölgede son zamanların en büyük felaketlerinden biriydi." ifadeleri kullanıldı.​

Türkiye'de, yetkililerin çok sayıda tıbbi tahliyeyi koordine ettiği ve yaralılara bakım sağlamak amacıyla etkilenen bölgelerde sahra hastaneleri kurduğu kaydedilen açıklamada, Suriye'de ise depremlerin, 13 yıldır süren çatışmaların yol açtığı krizin mağduru olan toplulukları etkilediğinin altı çizildi.

Açıklamada, DSÖ'nün bu süreçte Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen bölgeleri sağlık alanında desteklediği de vurgulandı.

Kaynak: AA

# Türkiye

06 Şub 2024 - 01:50 - Türkiye --- Okunma

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