Yola atlayan köpek kazaya sebep oldu

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Osman Yılmaz Mahallesi mevkisinde Barış B. idaresindeki 16 BHD 522 plakalı hafif ticari araç yola atlayan köpeğe çarptı. Kaza sonrası duran hafif ticari araca Muhammet Ç'nin kullandığı 10 AAF 340 plakalı hafif ticari araç vurdu. Kazada yaralanan ve ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Muhammet Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Barış B. idaresindeki hafif ticari aracın çarptığı köpek telef oldu.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.