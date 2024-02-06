Çevik Kuvvet midibüsü devrildi: 11 polis yaralı

Dörtyol'dan İskenderun'a çevik kuvvet polislerini taşıyan 31 PB 786 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyolda refüje çarpıp devrildi.
Kazada, sürücü polisin de arasında olduğu midibüsteki 11 çevik kuvvet polisi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı polisleri hastanelere kaldırdı.
Hatay Valiliği'nden kazaya ilişkin yazılı açıklama geldi.
Valiliğin açıklamasında, "Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Dörtyol İlçe Çevik Kuvvet Grup Amirliği bünyesinde görevli personellerimiz, 6 Şubat tedbir görevi ile ilgili olarak il merkezine seyir halindeyken Dörtyol MMK (fabrika) mevkii önünde tek taraflı kaza sonucu 25 personelimizi taşıyan servis aracı şarampole devrilmiş olup, personellerimiz hafif bir şekilde yaralanmış hayati tehlikeleri yoktur" denildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.