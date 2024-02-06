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06 Şub 2024 - 09:23- Ekonomi G:

SSK ve BAĞKUR emeklileri dikkat: Ek zamda fark ödemeleri bugün başladı

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek maaş zammı farkı ödemesine başlanıyor. Yaklaşık 13 buçuk milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine ödeme yapılacak. Ödemeler bugün ve yarın, hak sahiplerinin aylıklarını aldıkları banka hesaplarına yatırılacak. Peki ek zamlar nasıl hesaplanacak? Ekonomist Muhammet Bayram cevapladı.

SSK ve BAĞKUR emeklileri dikkat: Ek zamda fark ödemeleri bugün başladı mask
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Emeklilerin ek zam ödeme takvimi belirlendi. Yaklaşık 13 buçuk milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Ödemeler bugün SSK emeklileri ile başlıyor. Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ise yarın gerçekleştirilecek. Fark tutarları hak sahiplerinin aylıklarını aldıkları banka hesaplarına yatırılacak. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

“Emeklilere ek zam ödemesi bugün itibarıyla başlıyor. 6 ile 7 Şubat tarihleri arasında zamlı maaşlar ödenecek. Ocak ayında maaşların zamlı yatması gerekiyordu, Meclis'te yasalaşma süreci nedeniyle ocak ayına ek zamlar yetişmedi.

6 ve 7 Şubat tarihlerinde ocak ayına ilişkin yüzde 11.68’lik fark yatırılacak. Sayın Cumhurbaşkanının tensipleri ile birlikte refah payı eklendi. Normal şartlarda SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 37.57’lik fark alacaklardı. Yüzde 11.68’lik refah payı ile birlikte memur emeklilerine yapılan oran kadar (yüzde 49.25) bir artış oldu. Ayrıca asgari ücrete yüzde 49’luk bir artış yapılmıştı. Bu da bir nebze de olsa emeklilerin yaralarına merhem olacaktır. Çünkü enflasyonist bir ortam var. Sayın Cumhurbaşkanımız her söyleminde ‘vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz’ dedi ve hep enflasyonun üzerinden maaş artışları yapıldı.

EK ZAMLAR KÖK MAAŞ ÜZERİNDEN Mİ HESAPLANACAK?

11.68’lik ek zam ödemeleri kök maaşlar üzerinden hesaplanacak. En düşük emekli maaşının kök maaşa eşitlenmesi durumu şu anda yok. Ama ben önümüzdeki günlerde bir reform olarak bunu bekliyorum. Enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele devam ediyor. Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile enflasyonla mücadele kesintisiz bir şekilde sürdürülecektir.

Eğer kök maaşlar en düşük emekli maaşına sabitlenirse bundan sonra yapılacak oransal zamlar hedefine ulaşacaktır. Hedeflenen enflasyona göre maaş zammı yapmak mümkün olacaktır.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA ARA BİR DÜZENLEME OLUR MU?

En düşük emekli maaşı 10 bin TL seviyesinde kaldı. Temmuz ayında en düşük emekli maaşının 10 bin TL seviyesine çıkması bekleniyordu. En düşük emekli maaşının bir kez daha artırılması için emeklilerden bir talep var. Ben nisan ayında ara bir düzenleme ile birlikte 10 bin TL olan en düşük emekli maaşının en az 12 bin 500 TL seviyesine çıkacağını bekliyorum.”

İŞTE KÖK MAAŞA GÖRE EK ZAM HESABI

Şu anda 10 bin TL kök maaşı olan bir emekli yüzde 11.68 oranında ek zam aldığında maaşına ilave 1168 TL eklenecek.

12 bin 500 TL kök aylığı olan bir emekli 1460 TL ek zam alacak.

15 bin TL kök aylığı olan bir emeklinin ek zammı 1752 TL olacak.

20 bin TL kök aylığı olan bir emeklinin ek zammı 2336 TL olacak.

Kaynak: Milliyet

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06 Şub 2024 - 09:23 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

41 - saat 11:454 itibarı ile ssk emeklisi olarak hesabıma fark yatmadı...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 11:48
02

Mami - Memura verilen SEYYANEN zam tüm emeklilerde verilmelidir.Aylık bağlanma oranları tekrar eski yerine yükseltilmelidir.İntibak yapılmalıdır.Yeter artık insanca yaşam herkesin hakkı.Sadaka değil enflasyon verileriyle (eksik) cebimizden alınan ABO ile cebimizden alınan gerçek maaşımızı verin bize bilinki tüm emeklilerin elleri iki yakanızda olacaktır.ALLAH herşeyi görendir.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 11:03
01

5441 - Sanki dünyaları verecekler kaç gündür haberde haber haberde haber yazık gerçekten hemde çok yazık...

Yanıtla . 10Beğen . 0Beğenme 06 Şubat 10:00
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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