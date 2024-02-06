YRP Kandıra adayı Gödek, çalışmalarına devam ediyor

Levent Gödek son bir haftada Pınarlı, Bağırganlı, Beylerbeyi, Antaplı, Durçalı, Kerpe mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. YRP Kandıra İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden muhtarlarla da buluşan Gödek, Umreye giden vatandaşları yolcu etti, dönen vatandaşları da evinde ziyaret etti. Nişanlanan gençleri özel günlerinde unutmayan Levent Gödek, Kandıra merkezindeki kafe ve restoranlara da girdi. Kandıra TOKİ Konutları sakinleriyle bir araya da gelen YRP Kandıra Belediye Başkan adayı Levent Gödek, bundan sonra da çalışmalarına devam edeceklerini ve kapı kapı gezerek sıkılmadık el bırakmayacaklarını belirtti.