Aydal: Depremleri iki gün önceden bilebiliriz

DEPREM EN BÜYÜK SORUNLARDAN

31 Mart Yerel Seçimleri için Yeniden Refah Partisi (YRP) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak vatandaşın oyuna talip olan Prof. Dr. Doğan Aydal, Halk TV’de yayımlanan televizyon programına katıldı. Programda seçilmesi halinde Kocaeli’de yapacağı projeleri sıralayan Aydal, “Biz bir proje ürettiğimizde ‘Canımız sıkıldı, bir proje üretelim ve halkın önüne çıkalım’ düşüncesinde olmadık. Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli sorunlarından biri deprem. Biz binaları kurtaramayız ama insanlarımızı kurtaracağımız bir teknik var. Özellikle fay hatları çevresindeki sıcak su kaynaklarının çıkışları bu anlamda çok önemli.

İNSANLARIMIZI KURTARMA PROJESİ

Toprak ve kıtalar hareket ettiğinde sıcak su kaynakları değişime uğruyor. Sıcak su kaynaklarının derecesinde artış meydana geliyor, gaz çıkışı meydana geliyor, kimyasallarda değişim oluyor ve debisinde değişim meydana geliyor. 1999’da Gölcük’te de bu oldu. Kocaeli’nin bütün sıcak su kaynaklarında bu değişimleri sistematik olarak ortaya çıkaracak istasyonlar kuracağız. Bu proje, Kocaeli ile birlikte tüm Türkiye için uygulanabilir. Kocaeli’de bu sistemi kurabilirsek Türkiye’deki pek çok depremi 2 gün önceden tespit edebiliriz ve insanlarımızı ‘Değerler yükseldi, dikkatli olalım’ diyerek uyarabiliriz. Bu, insanlarımızı kurtarma projesidir.

SAĞLAM ADIMLARLA HAZIRLANIYORUZ

Bir diğer proje olarak dünyanın en önemli kentlerinde kullanılan Monoray’ı, Kocaeli’de de hayata geçireceğiz. Bu projeyle trafik sorununu ortadan kaldıracağız. Helezonik otopark sistemlerini de Kocaeli’de vatandaşla buluşturacağız, bu projenin uygulandığı yerlerden biri Japonya Tokyo. Araba kapıda bırakılacak ve araba sistem tarafından alınacak, asansörle yerleştirilecek. Bu projenin özelliği dar alanlardaki trafik sorununun ortadan kaldırabilmesi. Kocaeli’de de otopark sorunu mevcut, dolayısıyla bu proje kentin sorununun çözümü noktasında çok önemli. Yeniden Refah Partisi olarak geleceğe sağlam adımlarla hazırlanıyoruz” ifadelerinde bulundu.