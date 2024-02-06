Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

Aydal: Depremleri iki gün önceden bilebiliriz

ABONE OL Google News Sayfamız

YRP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Doğan Aydal, katıldığı bir televizyon programında projelerini anlattı. Depremin önceden bilineceğini söyleyen Aydal, “Sıcak su kaynaklarının takip edilmesiyle depremleri 2 gün önceden tespit edebiliriz” dedi.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Aydal: Depremleri iki gün önceden bilebiliriz mask
ABONE OL Google News Sayfamız

DEPREM EN BÜYÜK SORUNLARDAN

31 Mart Yerel Seçimleri için Yeniden Refah Partisi (YRP) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak vatandaşın oyuna talip olan Prof. Dr. Doğan Aydal, Halk TV’de yayımlanan televizyon programına katıldı. Programda seçilmesi halinde Kocaeli’de yapacağı projeleri sıralayan Aydal, “Biz bir proje ürettiğimizde ‘Canımız sıkıldı, bir proje üretelim ve halkın önüne çıkalım’ düşüncesinde olmadık. Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli sorunlarından biri deprem. Biz binaları kurtaramayız ama insanlarımızı kurtaracağımız bir teknik var. Özellikle fay hatları çevresindeki sıcak su kaynaklarının çıkışları bu anlamda çok önemli.

İNSANLARIMIZI KURTARMA PROJESİ

Toprak ve kıtalar hareket ettiğinde sıcak su kaynakları değişime uğruyor. Sıcak su kaynaklarının derecesinde artış meydana geliyor, gaz çıkışı meydana geliyor, kimyasallarda değişim oluyor ve debisinde değişim meydana geliyor. 1999’da Gölcük’te de bu oldu. Kocaeli’nin bütün sıcak su kaynaklarında bu değişimleri sistematik olarak ortaya çıkaracak istasyonlar kuracağız. Bu proje, Kocaeli ile birlikte tüm Türkiye için uygulanabilir. Kocaeli’de bu sistemi kurabilirsek Türkiye’deki pek çok depremi 2 gün önceden tespit edebiliriz ve insanlarımızı ‘Değerler yükseldi, dikkatli olalım’ diyerek uyarabiliriz. Bu, insanlarımızı kurtarma projesidir.

SAĞLAM ADIMLARLA HAZIRLANIYORUZ

Bir diğer proje olarak dünyanın en önemli kentlerinde kullanılan Monoray’ı, Kocaeli’de de hayata geçireceğiz. Bu projeyle trafik sorununu ortadan kaldıracağız. Helezonik otopark sistemlerini de Kocaeli’de vatandaşla buluşturacağız, bu projenin uygulandığı yerlerden biri Japonya Tokyo. Araba kapıda bırakılacak ve araba sistem tarafından alınacak, asansörle yerleştirilecek. Bu projenin özelliği dar alanlardaki trafik sorununun ortadan kaldırabilmesi. Kocaeli’de de otopark sorunu mevcut, dolayısıyla bu proje kentin sorununun çözümü noktasında çok önemli. Yeniden Refah Partisi olarak geleceğe sağlam adımlarla hazırlanıyoruz” ifadelerinde bulundu.

# Türkiye, Kocaeli, deprem, VAR, Büyükşehir, başkan, artış, Gölcük

06 Şub 2024 - 09:26 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.377.246 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

 Personel ve Öğrenci Servis Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren, Şirketimizde görevlendirilmek üzere, KÖRFEZ-DERİNCE-İZMİT (MERKEZ) Bölgelerinde...

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

AYSEL GRUP ELEMANLAR ARIYOR

ELEMANLAR ARANIYOR Askerlik ile ilişiği olmayan; 18-45 yaş arası, emeklilerde 50 yaş sınırlı, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *LODER OPERATÖ...

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİSi ARANIYOR

Lokantamızda çalışacak, *KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİS veya GIDA MÜHENDİSİ alınacaktır. Tel:0532 773 33 90

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

BERİL TEKNİK ELEMAN ARIYOR

İNOKSAN  ENDÜSTRİYEL MUTFAK yetkili servisi olan firmamızda. (BERİL TEKNİK) çalışmak üzere; *Elektrik, elektronik, doğalgaz, soğutma, elektrikli  ev...

DORUK MASAJ PERSONEL ARIYOR

İzmit Doruk Masaj Salonuna lise mezunu *Bayan TEMİZLİK ELEMANI, *MASÖZ ve *SEKRETER aranıyor. Tel: 0534 442 80 33

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Aydal: Depremleri iki gün önceden bilebiliriz mask
Aydal: Depremleri iki gün önceden bilebiliriz
YRP Kandıra adayı Gödek, çalışmalarına devam ediyor mask
YRP Kandıra adayı Gödek, çalışmalarına devam ediyor
Muharrem İnce: Muhalefet bu seçim hüsrana uğrayacak mask
Muharrem İnce: Muhalefet bu seçim hüsrana uğrayacak
Aday gösterilmeyen başkanlardan ortak açıklama: Partimizin emrindeyiz mask
Aday gösterilmeyen başkanlardan ortak açıklama: Partimizin emrindeyiz
CHP Gebze’de tek aday adayı Tatoğlu: Aday dayatmaları sonuç vermez mask
CHP Gebze’de tek aday adayı Tatoğlu: Aday dayatmaları sonuç vermez
CHP’de gözler bu hafta Parti Meclisi'nde olacak mask
CHP’de gözler bu hafta Parti Meclisi'nde olacak

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL