Kocaeli Altın Fiyatları ne kadar? (Kocaeli Kuyumcular Derneği 6 Şubat Salı Kocaeli Altın Fiyatları)

Kocaeli Kuyumcular Derneği günlük olarak altın fiyatlarını yatırımcılar ve vatandaşlar ile paylaşarak herkesin güncel ve güvenilir bilgiye erişmesini sağlıyor. Kocaeli’de yaşayan vatandaşlar da Kocaeli altın fiyatlarını takip ederek güncel fiyatlardan haberdar olabilir. Kocaeli altın fiyatları 6 Şubat Salı ise şu şekilde;

KOCAELİ KUYUMCULAR BİRLİĞİ ALIŞ SATIŞ 22 AYAR BİLEZİK 1.848 1.993 14 AYAR 1.150 1.950 ATA LİRA 13.590 14.140 ÇEYREK ALTIN 3.315 3.485 YARIM ALTIN 6.630 6.970 ZİYNET ALTIN 13.270 13.950 REŞAT 5'Lİ 65.900 71.900 22 AYAR YARIM GR 925 1.010 24 AYAR YARIM GR 1.010 1.080

Kaynak: HABER MERKEZİ