Kocaeli Altın Fiyatları ne kadar? (Kocaeli Kuyumcular Derneği 6 Şubat Salı Kocaeli Altın Fiyatları)

Kocaeli Kuyumcular Derneği günlük olarak altın fiyatlarını yatırımcılar ve vatandaşlar ile paylaşarak herkesin güncel ve güvenilir bilgiye erişmesini sağlıyor. Kocaeli’de yaşayan vatandaşlar da Kocaeli altın fiyatlarını takip ederek güncel fiyatlardan haberdar olabilir. Kocaeli altın fiyatları 6 Şubat Salı ise şu şekilde;
|KOCAELİ KUYUMCULAR BİRLİĞİ
|ALIŞ
|SATIŞ
|22 AYAR BİLEZİK
|1.848
|1.993
|14 AYAR
|1.150
|1.950
|ATA LİRA
|13.590
|14.140
|ÇEYREK ALTIN
|3.315
|3.485
|YARIM ALTIN
|6.630
|6.970
|ZİYNET ALTIN
|13.270
|13.950
|REŞAT 5'Lİ
|65.900
|71.900
|22 AYAR YARIM GR
|925
|1.010
|24 AYAR YARIM GR
|1.010
|1.080
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.