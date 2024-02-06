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06 Şub 2024 - 09:34- Gündem G:

Gölcük Hatay'ın yanında: "Acınızı en iyi biz anlarız"

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Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve beraberindeki personeli, Hatay'da "asrın felaketi" olarak bilinen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yılında anma programına katıldı. Başkan Sezer, "Acınızı en iyi biz anlarız" yazılı pankart ile depremzedelerle kol kola yürüdü.

Gölcük Hatay'ın yanında: "Acınızı en iyi biz anlarız" mask
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Gölcük Belediyesi ekipleri, felaketin birinci yılında da Hatay'da depremzedelerin yanında oldu. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 11 ili etkileyen büyük felaketin yıl dönümünde, Hatay Antakya'da düzenlenen anma törenine katıldı. Depremin meydana geldiği saat olan 04.17’de düzenlenen anma programına Başkan Sezer’in yanı sıra deprem sonrasında bölgede görev yapan Gölcük Belediyesi personellerinin bir bölümü, yardım faaliyetlerinde çalışan sivil gönüllüler ve ekiplere makine ve araç desteği veren gönüllüler ile binlerce vatandaş katıldı.

"Acınızı en iyi biz anlarız" yazılı pankart ile depremzedelerle kol kola yürüyen Ali Yıldırım Sezer, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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06 Şub 2024 - 09:34 Kocaeli/ Gölcük- Gündem --- Okunma

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