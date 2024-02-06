Karamürsel efsanesini kaybetti

ALTIN KEMER SAHİBİ
Pehlivanlar diyarı olarak anılan Karamürsel’in yetiştirdiği özel isimlerden olan Aydın Demir hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören yağlı güreşin efsanelerinden olan Aydın Demir, altın kemer dışında 40'ı altın 50 madalya ile 40'da kupaya sahipti. Güreşi bıraktıktan sonra hakemlik yaptı. 1991 yılında kurulan Yağlı Güreş Komitesinde görev aldı. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde kule hakemi olarak görev aldı.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Altın kemer sahibi, Devlet Sporcusu Aydın Demir’in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Karamürsel’de Kayacık Camii’nde kılınacak namazın ardından Yeni Mezarlıkta toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
41 - allah rahmet eylesin.
Hasanağa - Çok değerli hemşehrim, kapı komşum, Karamürsel'in yağlı güreşlerdeki ilk "Altın Kemer" 'li, zeki ve çevik sporcusu Aydın ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah rahmet eylesin, taksiratını affetsin. Geride kalan eşi, yakınları ve Karamürsel'in başı sağ olsun. Allah sabırlar versin.mekanı cennet olsun.
5441 - Koca Yusuf'un mirasları bunlar Allah taksiratini affetsin mekanı cennet olsun geride kalanlara sabır diliyorum.
Ahmetp - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Dırector - Hemsehrıme ALLAH dan rahmet ve kalanlarına sabır dılıyorum,,
Kurucesmeli - Allah rahmet eylesin
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.