Karamürsel efsanesini kaybetti

ALTIN KEMER SAHİBİ

Pehlivanlar diyarı olarak anılan Karamürsel’in yetiştirdiği özel isimlerden olan Aydın Demir hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören yağlı güreşin efsanelerinden olan Aydın Demir, altın kemer dışında 40'ı altın 50 madalya ile 40'da kupaya sahipti. Güreşi bıraktıktan sonra hakemlik yaptı. 1991 yılında kurulan Yağlı Güreş Komitesinde görev aldı. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde kule hakemi olarak görev aldı.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Altın kemer sahibi, Devlet Sporcusu Aydın Demir’in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Karamürsel’de Kayacık Camii’nde kılınacak namazın ardından Yeni Mezarlıkta toprağa verilecek.