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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kahramanmaraş'a gidecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asrın Felaketi"nin birinci yılında deprem bölgesinde olacak. Erdoğan bugün Kahramanmaraş'a gidecek ve depremzede ailelerle bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kahramanmaraş'a gidecek mask
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın  deprem bölgesindeki il ziyaretleri devam ediyor. Erdoğan,  Hatay ve Gaziantep'in ardından, "Asrın Felaketi"nin birinci yılında depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlenecek programlarda depremzede ailelerle bir araya gelecek.

Kahramanmaraş'taki yeniden imar ve ihya çalışmalarını inceleyecek. Hatay'da ve Gaziantep'te olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak.

2 ayda 75 bin konut teslim edilecek

Kahramanmaraş'ta 8 bin 122'si il ve ilçe merkezinde, bin 167'si kırsalda olmak üzere toplam 9 bin 289 deprem konutu için kura çekilecek.

Hatay ve Gaziantep'teki konutlarla birlikte, hak sahiplerine teslim edilen deprem konutlarının sayısı 27 bin 262'ye ulaşacak.

2 ay içerisinde deprem bölgesindeki illerde 75 bin konut hak sahiplerine teslim edilecek. Bu sayı yıl sonuna kadar 200 bine çıkacak.

Deprem bölgesindeki toplam 390 bin hak sahibi için çalışmalar ise aralıksız devam edecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ın ardından Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ'ı da ziyaret edecek.

Kaynak: TRT Haber

# ilçe, Kahramanmaraş, deprem, Hatay, Gaziantep, ziyaret

06 Şub 2024 - 09:41 - Türkiye --- Okunma

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