Malatya'daki okulların ışıkları saat 04.17'de açıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin birinci yılı dolayısıyla kentteki okulların ışıkları yakıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "6 Şubat tarihinde ilk andan itibaren ışıkları sönen şehrimize umut olmak için eğitim ordumuz ile var olduk. Yarın da var olmaya ve başarmaya devam edeceğiz. 6 Şubat 04.17'de aydınlık olmaya devam diyerek, tüm okullarımızda ışıklarımızı açıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA